Стандартная модель стоит дешевле, а премиальная явно более «профессиональная» – они отличаются портами, динамиками и, возможно, даже размером экрана.

Все указывает на то, что Apple работает не над одним, а над двумя преемниками Studio Display. Внутренние системные файлы, проанализированные Macworld, показывают два кода продукта: J427 и J527. Это доказательство того, что компания готовит базовую модель и более дорогую, продвинутую версию.

Ожидается, что оба монитора предложат значительные улучшения по сравнению с текущим Studio Display, включая 120 Гц ProMotion и HDR, что станет первым значительным обновлением с момента его запуска в 2022 году.

Изображение: нейросеть freepikАнализ файлов предполагает, что J427 должен был выйти в прошлом году, а J527 – в этом году. По всей видимости, планы по какой-то причине изменились, и оба монитора, скорее всего, будут представлены одновременно на мероприятии Apple на следующей неделе.

Текущий Studio Display предлагает один порт Thunderbolt 3 и три порта USB-C 10 Гбит/с. Утечки информации о J527 упоминают большее количество контроллеров ввода-вывода, что может означать более продвинутые порты, возможно, даже Thunderbolt 5. Такой шаг был бы логичен — при разрешении 5K и частоте 120 Гц пропускной способности Thunderbolt 3 может быть недостаточно. Более дешевая модель J427, вероятно, сохранит свой текущий набор портов, что еще больше подчеркнет различия между моделями.

Studio Display уже обладает одной из лучших аудиосистем среди мониторов — шесть динамиков с низкочастотными динамиками с функцией подавления вибраций и поддержкой пространственного звука. Однако в утечках обнаружены разные аудиодрайверы для J427 и J527. Это означает, что более дорогая модель будет иметь значительно лучший набор динамиков, возможно, приближающийся по качеству к HomePod.

Однако неясно, какими будут размеры этих мониторов и будут ли они отличаться. Согласно предыдущим сообщениям из неподтвержденных источников, J427 останется 27-дюймовым, в то время как J527 может увеличиться до 32 дюймов.

В большинстве утечек упоминается фраза 120 Гц ProMotion, но некоторые источники упоминают 90 Гц в одной из моделей. Возможно, более дешевый монитор получит 90 Гц, а более дорогой — полные 120 Гц.

Текущий Studio Display работает на чипе A13 Bionic. По слухам, новые модели будут оснащены A19 или A19 Pro, что может означать улучшенную поддержку камеры и расширенные возможности в будущем (например, обработка изображений).