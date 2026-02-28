Согласно сообщению корейского издания Dealsite, Apple согласилась платить Samsung вдвое больше за микросхемы памяти LPDDR5X, необходимые для текущего производства iPhone 17.

В нынешней ситуации наибольшую выгоду извлекают производители модулей DRAM и NAND. Спрос настолько велик, что поставщики могут диктовать свои условия. Часто они распродают годовой запас продукции. Поэтому производители, использующие память в своих устройствах, вынуждены адаптироваться к высоким ценам.

Изображение: нейросеть freepikСогласно последнему сообщению из Южной Кореи, Apple согласилась платить вдвое больше за модули оперативной памяти LPDDR5X, необходимые для производства смартфонов серии iPhone 17. Благодаря этому решению ожидается, что Apple обеспечит стабильные поставки в первой половине этого года.

Изначально Samsung предполагала повышение цен на память на 60 процентов. Конечно, технологические гиганты также ведут переговоры и предлагают возможность снижения цен для отдельных клиентов. Поэтому Samsung первоначально предложила более высокие цены, предполагая 100-процентное повышение.

Однако, как сообщается, Apple сразу согласилась на повышение цен, и сделка была подписана. Чтобы подстраховаться, гигант предпочел не рисковать и решил закупить память по цене вдвое выше текущей. Однако в отчете не раскрывается, были ли повышения стоимости основаны на ценах начала или конца 2025 года. Предыдущие данные указывают на то, что 12 ГБ памяти LPDDR5X стоили около 30 долларов в первой половине прошлого года, а к концу выросли до 70 долларов — ожидалось, что цены вырастут более чем на 133 процента в последнем квартале.

Тот факт, что крупнейший производитель электроники немедленно принял решение пойти на такие завышенные цены, демонстрирует плачевное состояние рынка памяти. Со временем ситуация будет только ухудшаться, поскольку производители памяти предпочитают не сосредотачиваться на менее прибыльных потребительских решениях. Вместо этого они наращивают производство сверхбыстрых модулей, предназначенных для аппаратного обеспечения с поддержкой ИИ.

Если Samsung, которая повышает цены и диктует условия другим производителям, была вынуждена повысить цены на свои премиальные смартфоны, Apple рано или поздно может скорректировать цены на свои телефоны.