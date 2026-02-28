Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Apple согласилась на 100%-ное повышение цен на чипы памяти Samsung для производства iPhone 17
Согласно сообщению корейского издания Dealsite, Apple согласилась платить Samsung вдвое больше за микросхемы памяти LPDDR5X, необходимые для текущего производства iPhone 17.

В нынешней ситуации наибольшую выгоду извлекают производители модулей DRAM и NAND. Спрос настолько велик, что поставщики могут диктовать свои условия. Часто они распродают годовой запас продукции. Поэтому производители, использующие память в своих устройствах, вынуждены адаптироваться к высоким ценам.
Изображение: нейросеть freepikСогласно последнему сообщению из Южной Кореи, Apple согласилась платить вдвое больше за модули оперативной памяти LPDDR5X, необходимые для производства смартфонов серии iPhone 17. Благодаря этому решению ожидается, что Apple обеспечит стабильные поставки в первой половине этого года.

Изначально Samsung предполагала повышение цен на память на 60 процентов. Конечно, технологические гиганты также ведут переговоры и предлагают возможность снижения цен для отдельных клиентов. Поэтому Samsung первоначально предложила более высокие цены, предполагая 100-процентное повышение.

Может быть интересно

Однако, как сообщается, Apple сразу согласилась на повышение цен, и сделка была подписана. Чтобы подстраховаться, гигант предпочел не рисковать и решил закупить память по цене вдвое выше текущей. Однако в отчете не раскрывается, были ли повышения стоимости основаны на ценах начала или конца 2025 года. Предыдущие данные указывают на то, что 12 ГБ памяти LPDDR5X стоили около 30 долларов в первой половине прошлого года, а к концу выросли до 70 долларов — ожидалось, что цены вырастут более чем на 133 процента в последнем квартале.

Тот факт, что крупнейший производитель электроники немедленно принял решение пойти на такие завышенные цены, демонстрирует плачевное состояние рынка памяти. Со временем ситуация будет только ухудшаться, поскольку производители памяти предпочитают не сосредотачиваться на менее прибыльных потребительских решениях. Вместо этого они наращивают производство сверхбыстрых модулей, предназначенных для аппаратного обеспечения с поддержкой ИИ.

Если Samsung, которая повышает цены и диктует условия другим производителям, была вынуждена повысить цены на свои премиальные смартфоны, Apple рано или поздно может скорректировать цены на свои телефоны.

#apple #samsung #iphone 17 #чипы памяти
Источник: macrumors.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
17
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
+
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
3
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
В США отказываются от использования ракет Vulcan из-за неполадок при запуске
+
Tecno представила новый модульный смартфон толщиной 4,9 мм со сменными компонентами
+
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 3070 и RTX 5060 в ряде популярных игр
+
В Новосибирске скоро представят генеральную схему развития городского метрополитена
+
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
9
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
3
Телефонные мошенники всё чаще просят назвать последние цифры своего номера вместо кодов из SMS
+
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 2070 Super в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх
2
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
+
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
Найдено объяснение появлению гигантских галактик уже через 1,4 млрд лет после Большого взрыва
+
Китай поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза
3
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
4
Видеопамять GDDR7 от Micron появилась на видеокартах GeForce RTX 50
+
Новые кроссоверы «Москвич» моделей M70 и M90 показали общественности
+

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
55
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
32
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
9
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Андрей Нефедов
16:56
А что мешает на qhd мониторе поставить разрешение fullhd, когда видеокарта со временем перестанет тянуть современные игры?
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
inchaos75
16:27
Ты еще сравни камаз и феррари для карьеров и поймешь что мониторы так же подбираются под задачу. Кому то играть кому-то работать, и это будут совсем разные мониторы. И сравнивать их ну никак нельзя.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
linux4ever
16:25
А нетерпилы это те, кто выкидывает компьютер, если видеокарта устарела или памяти мало? Как вот этот наркоманский стандарт называется, не подскажите?
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
inchaos75
16:24
15" и 4К это конечно извращение, минимум 27-32" для 4К нужно.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
inchaos75
16:21
Кому твой КС нужен? В обычных играх 80-150 fps в 4K на 4080. И если кто-то придирается что нет 200-300 fps, то те у кого и 30 нет.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
NuclearMissionJam
16:17
Какая боль, какая боль Майкрософт опять слопит И игр нет
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
Alexander Muz
16:14
Intel их через 15лет догонит и обгонит.. вот увидите :D
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
Purga
16:12
Модерации нету нормальной. 3dnews.ru куда интереснее сайт в этом плане. Там этих фриков сразу отсеивают.
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
Bernigan
16:00
Адекватно идти в ногу со временем, а не жить в прошлом
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Bernigan
15:59
5080 хватит на высоких настройках, так что это всё отговорки, да, не ультра, но 4K круче чем ультра
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter