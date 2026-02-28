В новом Galaxy S26 Samsung не использовала аналог MagSafe для беспроводной зарядки

Apple считается пионером в разработке беспроводной зарядки со времен iPhone 12 благодаря технологии магнитной фиксации MagSafe. Со временем эта функция стала открытым стандартом для Android в виде новой версии Qi2. Однако в настоящее время ее поддерживают только некоторые модели — например, Google Pixel 10. Samsung, Xiaomi и остальные конкуренты не горят желанием внедрять собственные аналогичные решения. Источник: X / @KaroulSahilНаличие магнитных зарядных устройств или автомобильных держателей действительно упрощает жизнь. Apple с самого начала поддерживала это решение в телефонах, в то время как Samsung выбрала несколько иной подход. Издание The Verge обратилось за разъяснениями к сотруднику Samsung Вон-Джун Чою. Он утверждает, что это решение связано с ограничениями в конструкции чехлов и самих телефонов.

В прошлом году в серии S25 был представлен стандарт Qi2, но для его использования требуется защитный чехол с магнитами. Сами устройства магнитных элементов не имеют. Аналогичное решение было принято и для серии Galaxy S26 этого года — теперь телефоны поддерживают Qi 2.2 с зарядкой мощностью 25 Вт. Для использования магнитной зарядки необходим чехол.

Может быть интересно

Около 80-90 процентов людей используют защитные чехлы, и чехлы с магнитами сейчас очень популярны, утверждает Вон-Джун Чой. Samsung предпочла бы использовать дополнительное пространство на корпусе для установки в телефон более ёмкого аккумулятора, добавляет он. Однако Samsung не исключает возможность внедрения магнитов на задней панели. По мере развития технологий Samsung готова внедрить магнитную систему при условии, что это не окажет влияния на толщину устройств и объем батареи.