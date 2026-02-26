Приложение позволяет получать уведомления, когда рядом появляется человек с умными очками. Разработчик этого простого инструмента для Android позиционирует проект как «элемент сопротивления технологиям слежки».

Умные очки, как правило, оснащены динамиками, микрофоном, встроенными камерами и беспроводным подключением к смартфону. Все эти компоненты незаметны. Приложение Nearby Glasses предназначено для оповещения пользователя о том, что кто-то в умных очках может находиться поблизости.

Изображение: нейросеть freepikПростой инструмент для Android создан Ивом Жанрено, социологом, увлекающимся программированием. Разработчик считает, что продаваемые сейчас умные очки трудно отличить от обычных. В интервью порталу «404 Media» он объяснил, что рассматривает свой проект как «небольшую часть сопротивления технологиям слежки».

Nearby Glasses сканирует окружающую среду на наличие так называемых пакетов данных, отправляемых через Bluetooth Low Energy (BLE). Эти пакеты данных регулярно отправляются гаджетами, чтобы информировать другие устройства о своем присутствии. Каждый производитель использует свои собственные идентификаторы.

Может быть интересно

Программа ищет сигнатуры, связанные с такими компаниями, как EssilorLuxottica (партнер по производству очков Ray-Ban) и Snap. Если она обнаруживает соответствующий BLE-сигнал, то отображает уведомление: «Вероятно, поблизости находятся умные очки». Важно отметить, что приложение не «видит», кто носит очки или ведёт ли устройство запись. Приложение лишь сообщает о том, что поблизости находится устройство с сигнатурой конкретного производителя.

Ив Жанрено не хочет создавать ложное чувство безопасности. Его цель — предоставить пользователям дополнительный уровень осведомленности. Разработчик честно признаёт, что приложение не идеально. Оно может генерировать ложные срабатывания — например, в тестах «404 Media» приложение Nearby Glasses обнаружило очки виртуальной реальности Quest 2 как потенциальные умные очки. В общественных местах это менее вероятный сценарий, но технически возможный.

Nearby Glasses доступно в Google Play Store и на GitHub. После установки пользователю необходимо включить Bluetooth и, при необходимости, разрешить приложению работать в фоновом режиме. Интерфейс минималистичен, с журналом отладки, показывающим обнаруженные устройства Bluetooth.