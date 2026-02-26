Несмотря на стоимость перелета и проживания, в целом приобретение оказалось выгодным, поскольку в Европе Seagate Ironwolf Pro 28 ТБ стоит примерно на $370 дороже, чем в США.

Ажиотаж вокруг ИИ привел к резкому росту цен не только на видеокарты, оперативную память и SSD, но и на традиционные жесткие диски. Они предлагают ИИ-компаниям и поставщикам ИТ-инфраструктуры достаточно места для хранения данных за относительно небольшие деньги.

Изображение: нейросеть freepikЖесткие диски от двух крупнейших производителей, Western Digital и Seagate, на 2026 год уже в значительной степени распроданы. Результат: рост цен. Согласно регулярно обновляемому анализу ресурса Computerbase, самые популярные жесткие диски для массового рынка подорожали примерно вдвое с сентября 2025 года.

В настоящее время пользователям рекомендуется внимательно проверять цены, поскольку разница между регионами может быть огромной. Как сообщает портал Tom's Hardware, ссылаясь на соответствующий пост на форуме Reddit, житель Великобритании специально отправился в США, чтобы сэкономить при покупке жестких дисков. Изображение: reddit / DataHoarder / cgtechukПользователю «cgtechuk» требовалось в общей сложности десять 28-терабайтных жестких дисков для частного сетевого хранилища данных NAS. Он заказал их в двух американских розничных сетях, чтобы обойти ограничение на пять жестких дисков за одну покупку. После подтверждения заказа британец забронировал билеты туда и обратно, а также проживание в отеле в Нью-Йорке.

По расчетам Tom's Hardware, разница в цене в 370 долларов за жесткий диск (Seagate Ironwolf Pro 28 ТБ) сама по себе привела к экономии около 3700 долларов. С учетом перелета и нескольких ночей в недорогом отеле недалеко от аэропорта, общая сэкономленная сумма составила чуть более 2000 долларов.

Поскольку пользователь Reddit смог использовать большое количество бонусных баллов для оплаты перелетов и проживания в отеле, он, вероятно, сэкономил еще больше денег. Чтобы убедиться в работоспособности всего оборудования, он проверил жесткие диски в отеле с помощью диагностического программного обеспечения.