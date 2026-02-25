Об уровне готовности пассажирского лайнера заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Самолет оснащен комплектующими отечественного производства.

Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» сертифицировало модернизированную версию самолета Ту-214, оснащенную системами и компонентами исключительно отечественного производства. Теперь запускается серийное производство пассажирского лайнера, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом о работе правительства перед депутатами Госдумы.

Эта сертификация знаменует собой ключевой шаг в стратегии «импортозамещения» и открывает путь к серийному производству самолета, предназначенного для российских авиакомпаний. По словам Мишустина, российские конструкторы продолжают восстанавливать свои позиции в авиапромышленности. В течение 2025 года инженеры проводили испытания самолётов, в которых использовали отечественные решения и материалы, уточнил премьер-министр.

Ту-214 оснащен полным комплектом авионики и бортовых систем, разработанных в России. Новые комплектующие предназначены для замены оборудования, ранее поставлявшегося западными производителями. По данным ОАК, сертификация открывает путь к серийному производству: в 2026 году будет собрано восемь самолетов, в 2027 году — двенадцать, а затем, начиная с 2028 года, планируется производить примерно двадцать единиц в год.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщало, что было заменено не менее 17 систем иностранного производства, включая метеорологический радар и систему предотвращения столкновений в воздухе. Ту-214, впервые появившийся в 1996 году, является эволюцией Ту-204, среднемагистрального двухдвигательного реактивного самолета, первоначально разработанного в 1980-х годах. Долгое время выпускавшийся в небольших количествах, этот самолет был возрожден в 2022 году в рамках промышленной реструктуризации.

Испытательный самолет Ту-214 в «импортозамещающей» версии совершил свой первый полет в ноябре 2024 года, за которым последовала дальнейшая серия испытаний в 2025 году. Эти новые сертификаты подтверждают, что Россия теперь располагает собственными решениями для критически важных функций навигации, связи и безопасности полетов.