Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В России завершили сертификацию среднемагистрального самолёта Ту-214 и запускают его производство
Об уровне готовности пассажирского лайнера заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Самолет оснащен комплектующими отечественного производства.

Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» сертифицировало модернизированную версию самолета Ту-214, оснащенную системами и компонентами исключительно отечественного производства. Теперь запускается серийное производство пассажирского лайнера, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом о работе правительства перед депутатами Госдумы.

Источник: пресс-служба ПАО «ОАК» / aviation21.ru

Может быть интересно

Эта сертификация знаменует собой ключевой шаг в стратегии «импортозамещения» и открывает путь к серийному производству самолета, предназначенного для российских авиакомпаний. По словам Мишустина, российские конструкторы продолжают восстанавливать свои позиции в авиапромышленности. В течение 2025 года инженеры проводили испытания самолётов, в которых использовали отечественные решения и материалы, уточнил премьер-министр.

Ту-214 оснащен полным комплектом авионики и бортовых систем, разработанных в России. Новые комплектующие предназначены для замены оборудования, ранее поставлявшегося западными производителями. По данным ОАК, сертификация открывает путь к серийному производству: в 2026 году будет собрано восемь самолетов, в 2027 году — двенадцать, а затем, начиная с 2028 года, планируется производить примерно двадцать единиц в год.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщало, что было заменено не менее 17 систем иностранного производства, включая метеорологический радар и систему предотвращения столкновений в воздухе. Ту-214, впервые появившийся в 1996 году, является эволюцией Ту-204, среднемагистрального двухдвигательного реактивного самолета, первоначально разработанного в 1980-х годах. Долгое время выпускавшийся в небольших количествах, этот самолет был возрожден в 2022 году в рамках промышленной реструктуризации.

Испытательный самолет Ту-214 в «импортозамещающей» версии совершил свой первый полет в ноябре 2024 года, за которым последовала дальнейшая серия испытаний в 2025 году. Эти новые сертификаты подтверждают, что Россия теперь располагает собственными решениями для критически важных функций навигации, связи и безопасности полетов.

#россия #авиация #самолеты #ту-124
Источник: kommersant.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
3
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
1
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
В Южной Корее Мужчина проник в магазин и забрал три видеокарты общей стоимостью $14 000
+
Недорогие MacBook с процессорами серии «A» могут потеснить Windows-ноутбуки массового сегмента
+
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
6
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
1
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
Основатель бренда Xbox предсказывает закрытие игрового подразделения в Microsoft
+
Популярный магазин по ошибке указал возможную цену GTA 6 для ПК и Xbox на своём сайте
+
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
5
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
+
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
17
Пиратский экшен Windrose собрал миллион вишлистов после выхода демоверсии на Steam Next Fest
+

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
130
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
23
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
22
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
14
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
+
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1

Сейчас обсуждают

slikts
19:31
Цитата: "не припоминаю что б я с вами свиней пас вместе что вы со мной на " ты " перешли" *Тут ВСЕ свои овеклокеры. Будешь в палате Лордов, там и будешь умничать!
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
19:13
На слова не верю. только факты. сосать амудэ. от чпокивают четко показать лучше не могут хорошо мне. продолжайте мне нравится.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Андрей Гаврилов
18:54
Ну, а с какими экосистемами вы предлагаете попрощаться в качестве альтернативы?
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
daring
18:52
а толку от этого теста, на практике твоя параша везде сольет.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Александр Асташов
18:45
Borderlands 4 пускай попробуют 🤣
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
ark-bak
18:43
Зачем?
В Совфеде предложили разрешить банкам обзванивать клиентов вопреки установленному ими запрету
tHE-CROWD
18:41
У кого-то есть сосимерзось в течении 5-6 лет, а у, кого-то, есть практика в 20-30 лет, на которому чимбалу плевать.
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
CPCD
18:40
Что ты вообще такое и откуда выползло?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
daring
18:38
он все рабочие атишки специально переломал.
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Иванов Дмитрий
18:35
У меня , к слову то же зрение не очень , за пк сижу в очках , монитор asus pg 279 q ( 27"и QHD ) . Никаких проблем . Вы сами хоть пробовали пользьзоваться подобным монитором или просто вы так решили...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter