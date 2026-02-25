Сайт Конференция
kosmos_news
Китайские электромобили Changan с твердотельными батареями сойдут с конвейера в этом году
Испытания по установке твердотельных батарей на автомобили состоятся до 3 квартала 2026 года. Changan обещает запас хода более 1500 километров благодаря своим натриевым батареям.

Китайский производитель электромобилей Changan планирует выпустить свои первые автомобили с твердотельными батареями к третьему кварталу 2026 года. Батарея Golden Bell («Золотой колокол») станет стандартным оборудованием для Changan Nevo A06 и Nevo Q05, сообщает CarNewsChina.
Changan Nevo A06. Источник: ChanganПо данным производителя, твердотельная батарея имеет плотность энергии 400 Вт·ч/кг. Заявленный запас хода составляет более 1500 километров. Утверждается, что безопасность была улучшена за счет использования искусственного интеллекта и инструментов удаленной диагностики.

Насколько реалистичны эти цифры, покажет время: Changan не предоставила никаких дополнительных подробностей. Например, нет информации о том, как был определен запас хода в 1500 километров. Первые батареи Golden Bell должны быть установлены в автомобили и роботы для тестирования к октябрю. Серийное производство и ввод в эксплуатацию запланированы на 2027 год.

Changan работает над рядом новых вариантов батарей. Компания уже представила натриевую батарею Naxtra, разработанную в сотрудничестве с CATL. Несмотря на значительно более низкую плотность энергии — 175 Вт·ч/кг, она рассчитана на работу при температурах до -50 °C и обеспечивает запас хода до 400 км. В Европе у Changan в настоящее время есть представительства в Германии, Италии и Великобритании. Они предлагают модели Deepal S07 и Deepal S05.

#китай #автомобили #электромобили #аккумуляторы #твердотельные батареи
Источник: carnewschina.com
