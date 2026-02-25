Сайт Конференция
kosmos_news
Японская Mazda не планирует предлагать культовый спорткар MX-5 исключительно в электрической версии
Следующее поколение классического родстера вряд ли будет электрическим, поскольку превращение модели в электрокар противоречит основополагающим принципам концепции MX-5.

Согласно заявлению представителей Mazda Europe, преемник нынешней MX-5 (поколение ND) получит определённый уровень электрификации. При этом, японский автогигант сделает всё, чтобы «сохранить лёгкость машины и механическую простоту» (отсутствие сложных электронных компонентов) — именно то, что ценили водители в этом автомобиле годами.Изображение: нейросеть freepikНынешнее поколение ND находится на рынке с 2014 года и — как подчёркивают представители бренда — останется в модельном ряду ещё несколько лет. Mazda не намерена принимать поспешных решений. Работа над преемником, получившим обозначение NE, ведётся, и прототип уже существует. Однако окончательная концепция силовой установки ещё не утверждена.

Йо Стенуит, европейский директор по дизайну Mazda, заверил издание AutoRAI: основные характеристики MX-5 не подлежат обсуждению. Он должен быть лёгким, доступным и, прежде всего, доставлять удовольствие от вождения. И это, как он признаёт, во многом зависит от силовой установки.

Йо Стенуит заявляет о приверженности к классическим бензиновым двигателям, но подтверждает, что следующий MX-5 «будет иметь какую-либо форму электрической поддержки». Возможный вариант — это мягкая гибридная система. Более продвинутые решения, в том числе подключаемый гибрид или архитектура с расширителем запаса хода, тоже могут быть рассмотрены.

Mazda, безусловно, изучает вариант, который позволит совершать короткие, тихие поездки в электрическом режиме. В то же время, бренд не хочет, чтобы батареи доминировали в дизайне автомобиля. Кристиан Шульце, ответственный за исследования в Европе, признает, что полностью электрический MX-5 станет огромной инженерной проблемой. Батарея может составлять до половины веса автомобиля, что потребует полной переработки архитектуры автомобиля.

Также обсуждается возможность установки более крупного 2,5-литрового двигателя из семейства SkyActiv-Z, о котором ранее упоминал главный технический директор Mazda Рюичи Умешита. Однако более крупный агрегат означает больший вес в передней части, что напрямую влияет на баланс и управляемость. В случае с MX-5 каждый килограмм имеет значение.

#автомобили #электромобили #япония #mazda #спорткар #mx-5
Источник: autorai.nl
