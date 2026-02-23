Сайт Конференция
kosmos_news
Fast Company: в США всё больше пожилых людей возвращаются к работе после выхода на пенсию
Пенсионеры часто остаются на работе по финансовым причинам, но многие также решают попробовать что-то новое в профессиональной сфере в пожилом возрасте из-за скуки.

Как сообщает Fast Company, все больше пенсионеров в США возвращаются к работе после выхода на пенсию – и по разным причинам. Согласно опросу Resume Builder, в котором приняли участие более 3500 пожилых людей в США, примерно каждый восьмой вернется к работе или планирует это сделать в 2026 году. Еще 16 процентов пожилых людей никогда не выходили на пенсию, а 4 процента активно искали новые рабочие места.
Изображение: нейросеть freepikПричины возвращения к работе разнообразны. По словам старшего консультанта по пенсионному обеспечению в финансовой консалтинговой фирме The Motley Fool Роберта Брокампа, «многие люди возвращаются к работе, потому что им было скучно, они чувствовали себя одинокими, им нужно было чем-то заняться».

Однако наиболее распространенной причиной являются финансовые. В опросе Resume Builder 54% респондентов заявили, что хотят вернуться к работе или продолжить трудовую деятельность из-за роста стоимости жизни. По словам Джеффри Санзенбахера, научного сотрудника Центра исследований пенсионного обеспечения Бостонского колледжа, серьезные проблемы со здоровьем могут вынудить пожилых людей в США вернуться к работе. Особенно это касается тех, кто из-за низких доходов в течение своей трудовой жизни не смог накопить сбережения.

В то же время у пенсионеров сегодня появились совершенно новые карьерные возможности. Многим больше не нужно занимать руководящие должности со значительной ответственностью, они могут выбирать занятия, которые им лично нравятся. Пожилые люди после выхода на пенсию, например, открыли собственные магазины на маркетплейсах. А один пожилой мужчина осуществил свою давнюю мечту и теперь работает гидом. Гибкие условия работы, такие как неполный рабочий день или удаленная работа, также подходят многим пожилым сотрудникам.

В России также многие люди остаются трудоустроенными после выхода на пенсию. Средняя продолжительность трудовой деятельности после назначения пенсии в 2024 году достигла 8,2 года, согласно изданию «Газета.Ru». Ожидается, что в 2026 году показатель превысит 9 лет. Сообщается, что ключевой фактор — кадровый дефицит, к тому же с 2025 года дополнительным стимулом стала индексация пенсий работающим пенсионерам.

#россия #сша #рынок труда #пенсия
Источник: fastcompany.com
1
Показать комментарии (1)
Сейчас обсуждают

deema35
18:20
"В то же время у пенсионеров сегодня появились совершенно новые карьерные возможности. Многим больше не нужно занимать руководящие должности со значительной ответственностью, они могут выбирать заняти...
Fast Company: в США всё больше пожилых людей возвращаются к работе после выхода на пенсию
3vova1vova2
18:14
а зачем приседать? в 1999 году я купил Voodoo Banshee AGP 16 MB
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
deema35
18:13
Раньше в США за айфонами теперь за HDD.
Dell снабдила металлическим замком разъём питания 12V-2x6 в фирменном ПК
Никита Абсалямов
17:51
Угу... эт не считая приседаний с переключением между основным и второстепенным 3D ускорителем при использовании Direct3D...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
3vova1vova2
17:46
S3 Virge 4Mb + Voddoo2 8Mb - по тем временам летало все на монике 15" с тремя птичками 😎
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Китя.
17:43
Самый игровой будет 12/0 X3D как обычно.
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
Tachyons
17:22
С первых строк >OpenGL. Во что- ты- будешь- играть- на OpenGL кроме какого-нибудь Майнкрафта? И просто НИ ОДНОГО слова про производительность на других API. Просмотрев комментарии людей поумнее чем я ...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Crouse
17:09
Это гениальный ход, поставить человека, далекого от всей игровой индустрии, дождаться пока он сделает хуже и вернуть Филю, чтобы все были рады с его геймпасом, а если это не так, то я вообще не понима...
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
Эдуард Кузнецов
17:07
Странно, забыли про гт, если у Интел откинуть совсем бесполезные 4 ядра, то по потокам равенство. 24 нормальных ядра с гт всяко не хуже 16 без оного. Да и 3д кэш будет быстрее работать, чем интеловск...
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
TechoNews
16:57
Да. тут вообще странный момент. Связывался с разработчиками-китайцами, они сказали. что нормального GPS нет, хотя GPS Test говорит об обратном. Я тоже склоняюсь больше к тому, что GPS скорее есть, чем...
Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
