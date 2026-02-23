Пенсионеры часто остаются на работе по финансовым причинам, но многие также решают попробовать что-то новое в профессиональной сфере в пожилом возрасте из-за скуки.

Как сообщает Fast Company, все больше пенсионеров в США возвращаются к работе после выхода на пенсию – и по разным причинам. Согласно опросу Resume Builder, в котором приняли участие более 3500 пожилых людей в США, примерно каждый восьмой вернется к работе или планирует это сделать в 2026 году. Еще 16 процентов пожилых людей никогда не выходили на пенсию, а 4 процента активно искали новые рабочие места.

Изображение: нейросеть freepikПричины возвращения к работе разнообразны. По словам старшего консультанта по пенсионному обеспечению в финансовой консалтинговой фирме The Motley Fool Роберта Брокампа, «многие люди возвращаются к работе, потому что им было скучно, они чувствовали себя одинокими, им нужно было чем-то заняться».

Однако наиболее распространенной причиной являются финансовые. В опросе Resume Builder 54% респондентов заявили, что хотят вернуться к работе или продолжить трудовую деятельность из-за роста стоимости жизни. По словам Джеффри Санзенбахера, научного сотрудника Центра исследований пенсионного обеспечения Бостонского колледжа, серьезные проблемы со здоровьем могут вынудить пожилых людей в США вернуться к работе. Особенно это касается тех, кто из-за низких доходов в течение своей трудовой жизни не смог накопить сбережения.

В то же время у пенсионеров сегодня появились совершенно новые карьерные возможности. Многим больше не нужно занимать руководящие должности со значительной ответственностью, они могут выбирать занятия, которые им лично нравятся. Пожилые люди после выхода на пенсию, например, открыли собственные магазины на маркетплейсах. А один пожилой мужчина осуществил свою давнюю мечту и теперь работает гидом. Гибкие условия работы, такие как неполный рабочий день или удаленная работа, также подходят многим пожилым сотрудникам.

В России также многие люди остаются трудоустроенными после выхода на пенсию. Средняя продолжительность трудовой деятельности после назначения пенсии в 2024 году достигла 8,2 года, согласно изданию «Газета.Ru». Ожидается, что в 2026 году показатель превысит 9 лет. Сообщается, что ключевой фактор — кадровый дефицит, к тому же с 2025 года дополнительным стимулом стала индексация пенсий работающим пенсионерам.