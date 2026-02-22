Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Китайский экипаж на станции «Тяньгун» записал музыкальное видеопоздравление с Новым годом
Тайконавты впервые записали музыкальное поздравительное видео в условиях микрогравитации.

Китайский экипаж миссии «Шэньчжоу-21» (Shenzhou-21) решил доказать, что даже на высоте 400 км над Землей можно отпраздновать Новый год. Тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан решили создать полноценное, профессионально смонтированный музыкальный видеоролик в условиях микрогравитации.Источник: скриншот с Youtube-канала Video FromSpaceВ клипе снялись тайконавты, перемещающиеся в модулях станции «Тяньгун». Кадры из жизни на станции сменяются показом запусков ракет, выходов в открытый космос. Песню исполняет сам командир Чжан Лу, в припеве поется — «пусть пятиконечный красный флаг развевается высоко в космосе». Это первый случай, когда китайский экипаж записал столь масштабные художественные кадры в космосе.Помимо музыкального видео, команда подготовила полноценное новогоднее празднование — с традиционными украшениями, красными фонарями, бумажными фигурками и, конечно же, едой. В меню были пельмени со свининой и лилейником, символизирующие счастье и процветание. Тайконавты также продемонстрировали свежеиспеченный торт — на станцию только недавно была доставлена печь, способная работать в условиях микрогравитации.

Для двух членов экипажа — У Фэя и Чжан Хунчжана — это был первый Новый год, проведенный вдали от Земли. Они подчеркнули, что, хотя и скучают по своим семьям, возможность отпраздновать праздник в космосе — большая честь. У Фэй пожелал зрителям «безопасного и спокойного путешествия вперед».

Миссия «Шэньчжоу-21» продолжается уже более 100 дней, и экипаж проводит интенсивную программу исследований, технического обслуживания оборудования и технологических испытаний.

#китай #новый год #тяньгун #станция #китайский новый год
Источник: youtube.com
Сейчас обсуждают

lighteon
23:27
Тест - геронтофилия с элементами БДСМ, причем режиссер ещё тот извращенец. Похоже тест делал Старый Бдсмщик Терентий из одноименной песни...
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
Вячеслав Куприй
22:16
Не, ну написать этакую ерунду - нужно быть наверное невероятно «умным» человеком. Либо глупцом. Передо мной тоже находятся 2 моих консоли PS3: Fat и Slim. Так вот Fat - как бы я ей аккуратно не польз...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Джон Шепард
21:49
Windows XP Forever ❤️
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
Waramagedon
21:44
Каждый платит за свою лень и жадность.
Один ошибочный символ в коде от ChatGPT стер все данные с диска разработчика
Waramagedon
21:43
Вертят теми кто даёт себя вертеть. Штрафы успокоят вертетелей.
В Госдуме предупредили о штрафах для УК и ТСЖ за отсутствие чата в MAX
ологгр опоапопоа
21:34
это не энтузиаст , а некрофил....
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
Djereli
21:23
Толку если там на кую вертели жильцов.
В Госдуме предупредили о штрафах для УК и ТСЖ за отсутствие чата в MAX
Djereli
21:16
Какая жалость но я не играл в Тарков. Еще давай вспомним Линягу где до сих пор нет многоядерности и рулит производительность на ядро.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
randomXP
21:10
Вот как можно тпак позитивно говорить о своей глубокой убыточности, когда планируемая прибыль на порядок ниже планируемых расходов на инфраструктуру. Причем эта инфраструктура устареет раньше, чем ок...
Bloomberg: Компания OpenAI прогнозирует выручку более 280 миллиардов долларов в 2030 году
Александр Колбин
20:50
Слишком утрированно пишешь, хотя по факту так и есть - он прав))
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
