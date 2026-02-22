Тайконавты впервые записали музыкальное поздравительное видео в условиях микрогравитации.

Китайский экипаж миссии «Шэньчжоу-21» (Shenzhou-21) решил доказать, что даже на высоте 400 км над Землей можно отпраздновать Новый год. Тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан решили создать полноценное, профессионально смонтированный музыкальный видеоролик в условиях микрогравитации. Источник: скриншот с Youtube-канала Video FromSpaceВ клипе снялись тайконавты, перемещающиеся в модулях станции «Тяньгун». Кадры из жизни на станции сменяются показом запусков ракет, выходов в открытый космос. Песню исполняет сам командир Чжан Лу, в припеве поется — «пусть пятиконечный красный флаг развевается высоко в космосе». Это первый случай, когда китайский экипаж записал столь масштабные художественные кадры в космосе. Помимо музыкального видео, команда подготовила полноценное новогоднее празднование — с традиционными украшениями, красными фонарями, бумажными фигурками и, конечно же, едой. В меню были пельмени со свининой и лилейником, символизирующие счастье и процветание. Тайконавты также продемонстрировали свежеиспеченный торт — на станцию только недавно была доставлена печь, способная работать в условиях микрогравитации.

Для двух членов экипажа — У Фэя и Чжан Хунчжана — это был первый Новый год, проведенный вдали от Земли. Они подчеркнули, что, хотя и скучают по своим семьям, возможность отпраздновать праздник в космосе — большая честь. У Фэй пожелал зрителям «безопасного и спокойного путешествия вперед».

Миссия «Шэньчжоу-21» продолжается уже более 100 дней, и экипаж проводит интенсивную программу исследований, технического обслуживания оборудования и технологических испытаний.