Журналисты издания Payload отметили, что благодаря инвестициям в отрасль и господдержке, страна может стать следующей космической державой

Издания Payload отмечает стремительное развитие космической отрасли Финляндии. Менее чем через 10 лет после запуска своего первого спутника и при населении менее 6 миллионов человек страна создала высококонкурентный космический сектор, который в ближайшие годы сможет поддержать многие амбициозные цели Европы в космической сфере. Изображение: нейросеть freepikЖурналисты Payload побеседовали с руководителями крупнейших космических компаний страны — ICEYE, Kuva Space и ReOrbit — чтобы узнать, что стоит за стремительным развитием этой отрасли в Финляндии. Подавляющее большинство сошлось на том, технические навыки, государственная поддержка и благоприятные геополитические условия в совокупности вывели страну на данный уровень.

Финляндия сосредоточила инвестиции в те подсектора космической экономики, где она могла преуспеть. Страна извлекает выгоду из многолетнего опыта в области инженерии и радиочастот, накопленного местной телекоммуникационной компанией Nokia. Однако космический сектор по-настоящему начал развиваться в 2017 году с запуском первых спутников Aalto-1 и Aalto-2. В команде, разрабатывавшей эти аппараты, были будущие основатели космических компаний страны: ICEYE и Kuva Space.

В своей космической стратегии до 2030 года Финляндия определила главные задачи: возможность дистанционного зондирования Земли, разработка искусственного интеллекта, приложений для обработки данных и создание наземных станций (отвечают за сбор данных с космических аппаратов). На последнем заседании Европейского космического агентства по бюджету в ноябре Финляндия увеличила свой вклад в организацию на 59%, со 147 млн евро в 2022 году до 233 млн евро в 2025 году. Страна инвестирует в основном в программы, ориентированные на дистанционное зондирование Земли, безопасность и телекоммуникации. Частные инвесторы также активно поддерживают финские проекты.

Эксперты Payload приходят к выводу, что успех Финляндии — это образец того, как малые страны могут занять свое место в растущей орбитальной экосистеме. Она делает ставку на то, что у нее получается лучше всего, и использует свое географическое положение для поддержки космических амбиций партнеров.