Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Payload: Финляндия всего за 10 лет создала конкурентную космическую отрасль
Журналисты издания Payload отметили, что благодаря инвестициям в отрасль и господдержке, страна может стать следующей космической державой

Издания Payload отмечает стремительное развитие космической отрасли Финляндии. Менее чем через 10 лет после запуска своего первого спутника и при населении менее 6 миллионов человек страна создала высококонкурентный космический сектор, который в ближайшие годы сможет поддержать многие амбициозные цели Европы в космической сфере.Изображение: нейросеть freepikЖурналисты Payload побеседовали с руководителями крупнейших космических компаний страны — ICEYE, Kuva Space и ReOrbit — чтобы узнать, что стоит за стремительным развитием этой отрасли в Финляндии. Подавляющее большинство сошлось на том, технические навыки, государственная поддержка и благоприятные геополитические условия в совокупности вывели страну на данный уровень.

Финляндия сосредоточила инвестиции в те подсектора космической экономики, где она могла преуспеть. Страна извлекает выгоду из многолетнего опыта в области инженерии и радиочастот, накопленного местной телекоммуникационной компанией Nokia. Однако космический сектор по-настоящему начал развиваться в 2017 году с запуском первых спутников Aalto-1 и Aalto-2. В команде, разрабатывавшей эти аппараты, были будущие основатели космических компаний страны: ICEYE и Kuva Space.

Может быть интересно

В своей космической стратегии до 2030 года Финляндия определила главные задачи: возможность дистанционного зондирования Земли, разработка искусственного интеллекта, приложений для обработки данных и создание наземных станций (отвечают за сбор данных с космических аппаратов). На последнем заседании Европейского космического агентства по бюджету в ноябре Финляндия увеличила свой вклад в организацию на 59%, со 147 млн евро в 2022 году до 233 млн евро в 2025 году. Страна инвестирует в основном в программы, ориентированные на дистанционное зондирование Земли, безопасность и телекоммуникации. Частные инвесторы также активно поддерживают финские проекты.

Эксперты Payload приходят к выводу, что успех Финляндии — это образец того, как малые страны могут занять свое место в растущей орбитальной экосистеме. Она делает ставку на то, что у нее получается лучше всего, и использует свое географическое положение для поддержки космических амбиций партнеров.

#космос #спутники #финляндия
Источник: payloadspace.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
31
В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
Cyberpunk 2077 запустили на Red Magic 11 Pro: смартфон нагрелся до 100 °C всего при 40 fps
2
Представлена игровая консоль GameMT Pocket Super Knob 5000 на базе чипа MediaTek Helio G85
+
Яндекс запустит в России новый сервис такси Fasten в марте 2026 года
+
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
100% годового энергопотребления Microsoft уже приходится на возобновляемые источники энергии
+
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
2
Удачливый покупатель приобрел плату Z690 за $50 вместе с четырьмя дорогими SSD общим объемом 12 ТБ
4
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
4
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
1
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
+
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
Первый проблемный случай с Ryzen 7 9850X3D зарегистрирован на матплате Asus
1
В России начнут производить двухтопливные судовые двигатели
+
В NASA заявили о потенциальной опасности для Земли сравнительно небольших астероидов
+
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3

Популярные статьи

Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
5
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
4
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
2
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
30
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
13

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
06:22
Все мессенджеры так или иначе делают тоже самое, так что в наше время крайне глупо верить в анонимность в интернете.
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
TM1
04:51
Это с недавнего времени в новостях так пишут для удобства сравнения чей датацентр мощнее. Современные системы для тренировки ИИ имеют плюс минус одинаковую эффективность на гигаватт энергии. А откуда ...
NVIDIA вложит в OpenAI $30 миллиардов вместо ожидавшихся $100 млрд
Евгений Васютин
03:53
Если у вас что-то где-то начинает шуметь через пару лет и плавится - это говорит лишь о вашей некомпетентности и не умении читать даже базовой инструкции по эксплуатации п.с. повторяю еще раз "прямо с...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Konni
03:33
Итак, после просмотра репозитория этого "проекта" могу сказать следующее. Оказывается вайб-кодинг не так уж и плох. По крайней мере ИИшка такого срама не пишет. И это все в 2026-м году, когда есть к...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Юрий Кипров
03:23
Я после этого не дочитал)
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Konni
03:22
Ну что вы, любой более менее технически подкованный человек сразу понимает что автор немного того. Тут даже длительного наблюдения не надо.
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Konni
03:18
Ммм, поддержка XPюши в 2026-м году. Какой актуальный проект, ведь миллины пользователей так и ждут нового бенчмарка. "встроенной графикой GeForce 6100" А главное какой же актуальный набор железа, в...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Konni
03:10
Набрасывать тоже надо уметь. Ведь можно же наборосить по-настоящему, с настоящими аргументами. А он же несет глупости которые опровергаются даже дипсиком.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Konni
03:08
Все таки заметны периоды когда он менее активен. Видимо это как-то связано с солнечными циклами.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
-SPQR-
03:08
>Речь о так называемом «пробиве» — когда за деньги можно получить развернутое досье на человека В нулевых на Горбушке просто диски с базами данных любых ведомственных структур продавались, потом они п...
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter