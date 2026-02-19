Галактика настолько темная, что ее едва удалось обнаружить. Она на 99 процентов состоит из загадочной темной материи.

Большинство галактик в ближайшей Вселенной довольно яркие, но некоторые настолько тусклые, что практически невидимы. Астрономы, использующие космический телескоп «Хаббл» совместно с другими обсерваториями, идентифицировали галактику, в которой, по-видимому, почти полностью преобладает темная материя. В ней имеется всего несколько звезд. Темная материя — это невидимая форма материи, которая не отражает, не излучает и не поглощает свет. Изображение: нейросеть freepikГалактика CDG-2, по-видимому, содержит всего четыре шаровых звездных скопления (по сравнению с более чем 150 скоплениями Млечного Пути) и слабо светится. Объект расположен на расстоянии 300 млн световых лет от Земли в скоплении галактик Персея.

Предварительный анализ показывает, что CDG-2 имеет яркость, эквивалентную примерно миллиону звезд солнцеподобного типа, при этом шаровые скопления составляют 16% ее видимого содержания. Интересно, что 99 процентов ее массы, по-видимому, является темной материей. Большая часть ее обычного звездообразующего материала (в основном водорода), вероятно, исчезла в результате гравитационного взаимодействия с другими галактиками в скоплении Персея.

Данные космического телескопа «Евклид» (Euclid) подтверждают наличие чрезвычайно слабого рассеянного света CDG-2. Изображения объектов в скоплении Персея, полученные «Евклидом», демонстрируют уникальную способность этой миссии обнаруживать новые галактики с низкой поверхностной яркостью, в том числе чрезвычайно слабые. Также телескоп может наблюдать их шаровые скопления, ядерные звездные скопления, внутренние структуры и окружающую среду.