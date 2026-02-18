Ожидается, что скоро в Атланте появится первая полностью автоматизированная система общественного транспорта, а специальные шаттлы (мобильные капсулы) будут автономно доставлять пассажиров в места назначения.

Недавно в американском мегаполисе Атланте началось строительство первой в мире автономной сети общественного транспорта. Тестовые запуски запланированы на декабрь 2026 года, и первоначально услуга будет бесплатной. Автономные транспортные средства (шаттлы или мобильные капсулы) будут курсировать по 0,8-километровому (1,5 мили) маршруту между Всемирным конгресс-центром Джорджии и спортивным комплексом Gateway Center Arena. Изображение: скриншот с сайта glydways.comПервая в мире транспортная сеть такого рода строится калифорнийской компанией Glydways. Система общественного транспорта состоит из автономных электромобилей, системы маршрутизации и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта под названием GlydwaysOS. Ожидается, что система сможет перевозить 10 000 человек в час по низкой цене, примерно эквивалентной стоимости билета на автобус.

Сеть Glydways будет состоять из полос шириной 2 метра, равные по ширине велосипедным дорожкам. По этим маршрутам передвигаются беспилотные автомобили, «мобильные капсулы». Система работает по запросу: когда пассажиру нужен автомобиль, он вызывает его через приложение и затем едет один (или с другими людьми) без остановок.

Компания заявляет, что ее система не предназначена для добавления чего-либо к существующей транспортной сети, а лишь для ее дополнения — в отличие от роботакси. Строительство полос Glydways призвано быть экономически эффективным и простым. Однако стоимость проекта пока не озвучена. Исключив водителей-людей, компания стремится снизить тарифы на свой общественный транспорт.