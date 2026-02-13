В Норвегии долгожданная игра будет бесплатной для родителей, чей ребенок родится 19 ноября 2026 года.

Норвежский интернет-магазин komplett.no запустил акцию, предлагая будущим родителям одну из самых ожидаемых игр последних лет.

В Осло были замечены интересные билборды. На них написано: «GTA 6 выйдет через 9 месяцев ;)». Затем в соцсетях компания подтвердила подозрения пользователей: если ребенок родится 19 ноября 2026 года, в день релиза GTA 6, родители получат игру в подарок.Акция пока не указана на сайте розничного продавца электроники, поэтому условия и положения остаются неизвестными. На данный момент известно лишь то, что участвовать могут только клиенты komplett.no из Норвегии. Возможно, акция связана с наличием учетной записи клиента, которая использовалась для покупок в течение последних 12 месяцев.

Также неясно, что произойдет, если релиз GTA 6 будет снова отложен. Изначально игра планировалась к выходу 26 мая 2026 года, а до этого анонсировалась на 2025 год. Если все пойдет по плану, GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК, как было и в случае с GTA 5, появится позже.