США активизируют экономическое соперничество с Китаем за доступ к стратегически важным минеральным ресурсам Африки, прежде всего меди и кобальта.

Соединенные Штаты, по всей видимости, стремятся закрепиться на рынке сырья в Африке, чтобы уменьшить экономическое преимущество Китая. США хотят обеспечить поставки меди и кобальта — металлов, необходимых, помимо прочего, для производства литий-ионных батарей, интегральных схем и электромагнитов. Поэтому они сосредоточили свои усилия на заключении соглашений с Замбией, Гвинеей и Демократической Республикой Конго (ДРК).

Изображение: нейросеть freepikВашингтон решил подорвать позиции Китая в африканском горнодобывающем секторе, но не путем расширения своего промышленного присутствия. Как сообщает Reuters, США хотят «разорвать» китайскую цепочку поставок, используя так называемые соглашения о закупке продукции и финансирование, поддерживаемое правительством США.

Соглашения о закупке продукции подразумевают предоплату за поставки сырья до его добычи. Они особенно эффективны на нестабильных рынках, поскольку гарантируют поставки покупателям (в данном случае США) и финансовую стабильность производителям.

Именно этого и хотят США – вместо размещения своих компаний и операторов в стране с высоким инвестиционным риском, Вашингтон сосредоточится на обеспечении первоочередного права на поставки критически важных минералов (в случае ДРК: меди и кобальта), получая доступ к сырью посредством финансовых соглашений, а не путем покупки шахт. Результат: поставки меди без рисков, связанных с добычей.