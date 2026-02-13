Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Reuters: США стремятся занять прочные позиции на рынке сырья в Африке
США активизируют экономическое соперничество с Китаем за доступ к стратегически важным минеральным ресурсам Африки, прежде всего меди и кобальта.

Соединенные Штаты, по всей видимости, стремятся закрепиться на рынке сырья в Африке, чтобы уменьшить экономическое преимущество Китая. США хотят обеспечить поставки меди и кобальта — металлов, необходимых, помимо прочего, для производства литий-ионных батарей, интегральных схем и электромагнитов. Поэтому они сосредоточили свои усилия на заключении соглашений с Замбией, Гвинеей и Демократической Республикой Конго (ДРК).
Изображение: нейросеть freepikВашингтон решил подорвать позиции Китая в африканском горнодобывающем секторе, но не путем расширения своего промышленного присутствия. Как сообщает Reuters, США хотят «разорвать» китайскую цепочку поставок, используя так называемые соглашения о закупке продукции и финансирование, поддерживаемое правительством США.

Соглашения о закупке продукции подразумевают предоплату за поставки сырья до его добычи. Они особенно эффективны на нестабильных рынках, поскольку гарантируют поставки покупателям (в данном случае США) и финансовую стабильность производителям.

Может быть интересно

Именно этого и хотят США – вместо размещения своих компаний и операторов в стране с высоким инвестиционным риском, Вашингтон сосредоточится на обеспечении первоочередного права на поставки критически важных минералов (в случае ДРК: меди и кобальта), получая доступ к сырью посредством финансовых соглашений, а не путем покупки шахт. Результат: поставки меди без рисков, связанных с добычей.

#сша #африка #редкоземельные металлы #металлы #конго #сырье
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

New York Times: предположительно обнаружено местоположение советского лунного посадочного модуля
+
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
21
В Digital Foundry рассказали о негативном влиянии новой DRM-защиты в ремейке Resident Evil 4
+
PC Gamer назвали топ-5 видеокарт в феврале 2026 года
2
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
4
Владелец сгоревшей RTX 5090 не сможет отдать её по гарантии из-за отсутствия поддержки в Китае
+
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
5
Natilus представила проект двухпалубного пассажирского самолёта Horizon Evo
+
Китай представил новый гибридный кроссовер Zeekr 8X с дизайном Rolls-Royce и мощностью 1381 л.с.
+
RTX 3060 Ti 8 ГБ и RX 6700 XT 12 ГБ протестировали в паре с Ryzen 9 7900X в ряде игр
2
Китай успешно завершил испытание новой ракеты и космического аппарата для будущих лунных миссий
1
Владелец GeForce RTX 5090 запечатлел на видео возгорание видеокарты при первом включении
+
Миллиардер из Латвии Вал Вавилов инвестирует в Bitcoin на фоне обвала криптовалюты
2
New York Times: писательница использовала ИИ для написания 200 романов всего за один год
13
Будущий самый высокий жилой небоскрёб в Европе нарекли Aurus Residences
5
NOAA с Lloyd‘s of London и австралийский ученый: Бермудский треугольник – не аномальная зона
2
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и 5800XT обходят Ryzen 7 7800X3D и становятся лидерами продаж
16
На Ямале открыли крупнейшее в регионе за последние 30 лет месторождение нефти
+
Устройства под управлением Windows 11 26H1 не смогут обновиться до версии 26H2
1
«Джеймс Уэбб» обнаружил галактики возрастом старше Вселенной — Большого взрыва могло и не быть
+

Популярные статьи

Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
18
Избавляемся от «мыла» на PlayStation 3 — чистим картинку подручными средствами
7
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
2
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
7
Pixel World – полноценная 3D игра прямо в Telegram c NFT-оружием и предметами: полный обзор
2
«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
+

Сейчас обсуждают

LastAtlant
12:25
Расскажи тогда как так получилось что с драйверами к выходу 5000 линейки появилась проблема с черными экранами сначала у владельцев новых карточек, а потом и у пользователей 3000/4000 серии? Чинили эт...
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
eai
12:20
По мне так это самая ожидаемая фэнтезийная рпг этого года. Хоть и ремейк, но оригинал вышел настолько давно, что можно посчитать за новинку.
Релиз ремейка «Готики» состоится в начале июня
artemuss1990
12:12
За $300 они нафиг не сдались
Asus представила игровую гарнитуру ROG Kithara с планарными драйверами HIFIMAN
OgoGoLog
12:02
А ты лоток заготовил? Наполнителя на всех вас не хватит - ты это помни. Пока в инете клювом щёлкаешь и стрелки метаешь - последний мешок из АТБ заберут.
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
OgoGoLog
12:01
"скоро чебурнет" Понятию "чубернет" уже 2-й десяток лет, и он всё никак не приходит. Свидетели чебурнета ещё вымирать от старости не начали?
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
Anti liberast
11:37
чурбан, понятное дело, что в твоём ауле нет ни газа, ни света, только какое отношение это имеет к России?
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
swr5
11:35
А дефендер вырезал?
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
Сергей Анатолич
11:26
Ну так 64 ГБ оперативной памяти DDR5 скоро будут стоить как Porsche Cayenne! А что? Пипл же хавает!
TechRadar: 64 ГБ оперативной памяти DDR5 стали стоить дороже MacBook Air
lighteon
11:25
Так и у Windows 10 были обновления, которые все ломали, включая драйвера Nvidia и было это неоднократно. В конечном итоге никто не мешает использовать LTSC версию Windows 11 и отключить фоновые тормоз...
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
Сергей Анатолич
11:22
Нет, вы не правильно пишете. Не дефицит памяти добрался, а просто производители маршрутизаторов решили то же бабла подзаработать и цены подняли бе зо всяких объяснений. Не удивлюсь, что скоро и утюги ...
Вслед за компьютерами и смартфонами дефицит памяти добрался до маршрутизаторов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter