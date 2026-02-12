Последние анализы образцов астероидов ставят под сомнение нынешнее понимание химической эволюции

Учёные из Университета штата Пенсильвания (Pennsylvania State University, PSU) в США проанализировали образцы с астероида Бенну. Они выяснили, что аминокислоты (строительные блоки, необходимые для жизни) возникли в ранней Солнечной системе как минимум двумя принципиально разными способами. Анализ данных космического зонда OSIRIS-REx, доставившего материал на Землю в 2023 году, теперь предоставляет совершенно новые сведения о пребиотической химии.

Группа под руководством Эллисон Бачински сосредоточила свои исследования на аминокислоте глицине и её изотопном составе. Ранее предполагалось, что такие молекулы обязательно требуют наличия жидкой воды. Однако данные с Бенну указывают на их образование в содержащем воду льду под воздействием ионизирующего излучения.

При прямом сравнении с Мурчисонским метеоритом, упавшим в Австралию в 1969 году, были выявлены существенные различия в химической сигнатуре. Исследование демонстрирует, что материал метеорита возник в жидкой воде внутри более крупного родительского тела, подчеркивая разнообразие путей космического синтеза.

Это открытие имеет важное значение, поскольку оно значительно расширяет необходимые условия для возникновения строительных блоков жизни во Вселенной. Если аминокислоты также могут стабильно образовываться в ледяных, радиоактивных средах, это теоретически увеличивает вероятность пребиотических процессов в регионах, которые ранее считались слишком враждебными для жизни.

Однако остается критически важным вопрос о том, в какой степени эти молекулы, образовавшиеся в космосе, действительно дали решающий импульс биологической эволюции на Земле. Само по себе наличие этих строительных блоков не обязательно означает, что из них возникнет сложная жизнь в планетарных условиях.

В ходе дальнейшего анализа образцов Бенну научное сообщество теперь надеется получить подробную информацию о более сложных молекулах. Если доказательства станут более убедительными, астробиологии придется коренным образом пересмотреть свои методы поиска обитаемых зон в космосе.