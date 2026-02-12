Сайт Конференция
kosmos_news
Астрономы не исключают присутствие остатков разрушенной кометы C/2019 Y4 ATLAS в Солнечной системе
Комета распалась в 2020 году. Теперь исследователи подозревают, что её остатки всё ещё вращаются вокруг Солнечной системы, а точнее, огромный обломок кометы все еще может повторять траекторию разрушенного объекта.

В конце 2019 года астрономы, использующие систему наблюдения ATLAS, заметили слабую, размытую точку далеко за пределами орбиты Земли. Быстро выяснилось, что это новая комета, получившая обозначение C/2019 Y4 ATLAS. Всё указывало на то, что весной 2020 года она пройдёт относительно близко к Солнцу и станет видимым невооружённым глазом объектом.
Изображение: нейросеть freepikПо мере приближения кометы к Солнцу её яркость увеличивалась. Больше света обычно означает больше газа и пыли, высвобождаемых из ледяного ядра, центрального, компактного фрагмента кометы.

В апреле 2020 года вместо дальнейшего медленного увеличения яркости астрономы увидели своего рода вспышку, за которой последовало внезапное потускнение. Наблюдения с помощью больших телескопов, включая космический телескоп «Хаббл», показали, что ядро кометы буквально разлетелось на десятки частей.

Когда комета распалась вблизи Солнца, астрономы отслеживали её фрагменты до тех пор, пока позволяли условия наблюдения. На изображениях было видно несколько групп фрагментов. В июне 2020 года зонд, наблюдавший за солнечной обстановкой, обнаружил последние следы кометы.

Однако это не означает, что комета не оставила никаких явных следов. Расчеты показывают, что телескопы смогли обнаружить только фрагменты размером более 0,5 км. Следовательно, если фрагмент меньше этого порога пережил катастрофу, он мог просто остаться незамеченным. И сейчас огромный обломок кометы все еще может повторять траекторию разрушенного объекта.

Другими словами, отсутствие обнаружения фрагмента не является доказательством его несуществования. Это скорее указывает на то, что если что-то и осталось от кометы ATLAS, то это должно быть действительно маленькое, темное и неактивное вещество.

Термин «мертвая комета» часто используется в отчетах о C/2019 Y4. Это значит, что комета продолжает существовать, когда её ядро активно выбрасывает газ и пыль. Эта активность создаёт гало и хвост, благодаря которым объект виден на небе как рассеянное светящееся пятно. Когда лёд истощается или когда ядро распадается на такие мелкие фрагменты, каждый из которых быстро теряет свои летучие остатки, комета гаснет. Остаётся тёмный, каменисто-лёдовый осколок, который больше не выделяется на фоне обычных астероидов.

В контексте изучения ATLAS исследователи задаются вопросом: сколько таких предположительно полностью разрушенных комет вовсе не исчезают, а вместо этого превращаются в небольшие неактивные ядра, вращающиеся по своим прежним орбитам?

Количество и размер таких обломков определяют, насколько хорошо ученые понимают эволюцию целых семейств комет. Более того, небольшие темные объекты на вытянутых орбитах трудно обнаружить, но в долгосрочной перспективе некоторые из них могут пересечь орбиту Земли.

#космос #астрономия #солнечная система #комета #atlas #c/2019 y4
Источник: space.com
