Продолжающееся освоение космоса ставит перед инженерами множество задач, в том числе в плане дизайна интерьера космических модулей — в условиях невесомости действуют другие правила, например, на станциях отсутствуют стулья.

Майк Махони — старший директор дизайнерской компании Teague, специализирующейся на инновациях. Он консультирует такие аэрокосмические компании, как Blue Origin, Axiom Space и Voyager Technologies. Недавно он рассказал изданию Geekwire о том, что важно при проектировании орбитальных жилых модулей.

Изображение: нейросеть freepikВ настоящее время Международная космическая станция (МКС) является крупнейшей лабораторией в космосе, позволяющей проводить исследовательские проекты в условиях микрогравитации. В ближайшие годы NASA планирует перейти к использованию нескольких коммерческих космических станций для снижения затрат. Компания Teague помогает частным компаниям подготовиться к этому переходу.

Teague стала известна благодаря проектированию интерьеров самолетов Boeing, но также участвовала в разработке первой камеры Polaroid и первой игровой консоли Xbox.

Сегодня основное внимание уделяется проектированию коммерческих космических аппаратов. По словам Махони, Teague работает с аэрокосмической компанией Джеффа Безоса Blue Origin более десяти лет. Их первым совместным проектом стала суборбитальная ракета New Shepard, первый запуск которой состоялся в 2015 году. Компания также сотрудничала с NASA в разработке 3D-печатной модели поселения на Марсе.

Одним из главных приоритетов проектирования интерьера космического жилого модуля является максимально эффективное использование доступного пространства. Пространственная ориентация имеет ключевое значение. Например, стол выполняет в полной мере свою функцию только в том случае, если к нему можно прикрепить предметы — в условиях невесомости разместить на нем что-либо невозможно.

Стулья отсутствуют. Махони подчеркивает, что ориентированный на человека дизайн станет еще более важным для коммерческих космических станций, чем это было для МКС.

По его словам, «в прошлом космические станции проектировались в основном для профессионально подготовленных астронавтов с военным прошлым». Однако в будущем на борту могут оказаться более состоятельные люди, у которых другие ожидания в отношении комфорта и дизайна. При планировании дизайнеры в первую очередь думают о долгосрочной перспективе.