Скрытые камеры снимали частную жизнь постояльцев в отелях, а затем преступники продавали контент.

В ходе расследования, длившегося более года, BBC разоблачила преступную сеть, устанавливавшую скрытые камеры в китайских отелях и частных домах. Цель: тайная видеосъёмка частной жизни постояльцев с последующей продажей видеозаписей в интернете.

Источник: скриншот с YouTube-канала BBCДокументальный фильм, опубликованный на YouTube-канале BBC World Service, раскрывает масштабы незаконной индустрии слежки в Китае. За 7 месяцев журналисты выявили 54 активные камеры, транслирующие видео из гостиничных номеров на один веб-сайт. По оценкам, от этого пострадали тысячи гостей.

Следователям даже удалось проникнуть в гостиничный номер во время прямой трансляции и обнаружить скрытую камеру размером не больше ластика карандаша. Камеры продаются, среди прочих платформ, в Telegram-каналах. Снятый контент продается на различных платформах без согласия изображенных на нем лиц, принося существенную прибыль операторам нелегальной сети. Telegram — популярный канал для этого.

Незаконное использование скрытых камер становится все более серьезной проблемой в Китае, имеющей серьезные последствия для пострадавших. Документальный фильм также показывает, что женщины в Китае все чаще прибегают к крайним мерам, чтобы избежать подобных записей. В некоторых случаях в гостиничных номерах устанавливаются своего рода палатки.

Абсолютной защиты от скрытых камер в гостиничном номере практически нет. Однако некоторые меры предосторожности могут обеспечить хотя бы немного большую безопасность. Сетевые сканеры и приложения смартфона могут быть полезными инструментами для обнаружения записывающих устройств.