Исследователь из Массачусетского технологического института создал покадровое видео на основе полученных данных телескопа TESS.

С момента запуска в 2018 году космический телескоп NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) в основном занимается поиском экзопланет. Однако он также используется для наблюдения за другими объектами. Изображение: NASA, ESA, STScI, Д. Джуитт (UCLA), М.-Т. Хуэй (Шанхайская астрономическая обсерватория)В середине января 2026 года TESS нацелился на межзвездную комету 3I/Atlas, которая привлекла внимание исследователей с момента своего открытия в начале июля 2025 года. Исследователь из Массачусетского технологического института Даниэль Мутукришна создал короткое видео с замедленной съемкой на основе данных, собранных TESS, как сообщает space.com.

Для 17-секундной последовательности Мутукришна использовал полнокадровые изображения, полученные телескопом Tess в течение 28-часового периода наблюдений. Короткое видео было опубликовано на сайте NASA.

Источник: скриншот с сайта NASAВ частности, видео показывает подборку наблюдений, которые Tess провел 15 января, а также 18 и 19 января 2026 года. Скачок во времени между 15 и 18 января можно увидеть на отметке 11 секунд в видео. В течение этих дней телескоп ненадолго был выведен из строя из-за проблемы с солнечными панелями.

Видео демонстрирует комету 3I/Atlas, движущуюся как яркая точка с хвостом на фоне звезд. Видимая звездная величина кометы в настоящее время составляет 11,5. По данным NASA, это примерно в 100 раз слабее, чем необходимо для того, чтобы человек мог увидеть объект с Земли без вспомогательных средств.

Комета является лишь третьим межзвездным объектом, наблюдаемым в нашей Солнечной системе, после 1I/ʻOumuamua и 2I/Borisov. По мнению исследователей, её возраст может составлять около семи миллиардов лет, что делает её почти на 2,5 миллиарда лет старше нашей Солнечной системы.

В последние месяцы этот межзвездный гость неоднократно ставил исследователей в тупик. Ученые были поражены резким увеличением яркости кометы. Кроме того, она содержала значительно больше метанола, строительного блока жизни, чем ожидалось. Теория о путешествующих на объекте инопланетянах, выдвинутая астрономом из Гарварда Ави Лебом (Abraham "Avi" Loeb), была опровергнута. Леб считает, что комета может быть внеземным космическим кораблем.