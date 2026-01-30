Сайт Конференция
kosmos_news
Компания UPS завершает вывод из эксплуатации крупнейшего трёхдвигательного грузового самолёта MD-11
После ряда инцидентов грузовая компания UPS завершает вывод из эксплуатации самолетов McDonnell Douglas MD-11 и ускоряет модернизацию своего парка

В ноябре прошлого года в США самолет McDonnell Douglas MD-11, принадлежавший грузовой компании UPS, потерпел крушение в штате Кентукки. Быстро стало ясно, что причиной инцидента стали технические неисправности. По состоянию на начало 2026 года предполагается, что усталость металла в креплениях двигателя привела к отрыву левого двигателя во время взлета. Затем самолет упал. Вскоре после этого все оставшиеся операторы MD-11 ввели запрет на полеты этого типа самолетов; помимо UPS, в их число вошли FedEx и Western Global Airlines.
Изображение: нейросеть qwen.aiТеперь стало известно, что, вероятно, это последняя глава в истории MD-11 для многих авиакомпаний. Компания UPS решила ускорить вывод своих самолетов из эксплуатации. Самолеты по-прежнему находятся в строю у FedEx (но не летают), второго по величине оператора этого типа, а в Western Global Airlines также рассматривается возможность их вывода из эксплуатации.

MD-11 считается самым большим трехдвигательным самолетом всех времен. Помимо двух двигателей под крыльями, третий двигатель обычно расположен под рулем направления.

Трехдвигательные самолеты были особенно популярны в 1970-х и 1980-х годах. Это было связано с действовавшими в то время правилами безопасности. Двухдвигательным самолетам было запрещено пересекать Атлантику. Риск отказа двигателя считался слишком высоким.

Трёхдвигательные самолёты предназначались для экономии топлива по сравнению с четырёхдвигательными самолётами, обычно используемыми для трансатлантических перелётов. Компания McDonnell Douglas стремилась использовать это преимущество при создании MD-11. Однако разработка не пошла по плану. В конечном итоге самолёт потреблял значительно больше топлива, чем предполагалось изначально.

Кроме того, управлять MD-11 крайне сложно. Конструкция делает его неустойчивым в воздухе. Исключительно высокая посадочная скорость была ещё одной причиной, по которой пилоты считали его сложным в управлении самолётом.

Поскольку MD-11 не пользовался популярностью у авиакомпаний, они часто продавали его по низкой цене. Грузовые компании, такие как UPS, воспользовались этой возможностью, чтобы приобрести самолёт.

#сша #авиация #самолеты #грузовой самолет #md-11
Источник: nbcnews.com
+
Написать комментарий (0)
