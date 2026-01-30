В среду, 28 января, испанские истребители EF-18M сопроводили российские военные самолеты над Балтийским морем. Истребители, базировавшиеся на авиабазе Шяуляй в Литве в рамках операции НАТО, идентифицировали российские самолеты в международном воздушном пространстве вблизи территории альянса.
По данным Министерства обороны Испании, сопровождаемыми самолетами были истребители Су-30СМ2 ВМФ России, предположительно взлетевшие с российской базы в Черняховске, в Калининградской области. Испанские пилоты сопровождали российские истребители до их возвращения в своё воздушное пространство. После завершения сопровождения испанские истребители без происшествий вернулись на свою базу.
EF-18M — это вариант американского истребителя F/A-18, используемый ВВС Испании. Во время миссии по перехвату одноместные самолеты были оснащены ракетами малой дальности IRIS-T и ракетами средней дальности AIM-120 AMRAAM. Российские самолеты были вооружены ракетами класса «воздух-воздух» и кассетными боеприпасами.
Миссия является частью операции НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря, которая контролирует воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой. Цель таких операций — визуальное и электронное обнаружение и отслеживание иностранных самолетов.
Это делается для того, чтобы гарантировать, что они не представляют опасности для воздушного пространства НАТО. До сих пор не было атак на пилотируемые боевые самолеты; эти операции в основном служат для наблюдения, сдерживания и контроля воздушного пространства. В 2025 году в воздушном пространстве НАТО было проведено более 500 таких миссий по перехвату.