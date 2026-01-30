Сайт Конференция
kosmos_news
MWM: Испанские истребители сопроводили российские Су-30СМ над Балтийским морем
В результате миссии НАТО произошла очередная «встреча» с российскими истребителями

В среду, 28 января, испанские истребители EF-18M сопроводили российские военные самолеты над Балтийским морем. Истребители, базировавшиеся на авиабазе Шяуляй в Литве в рамках операции НАТО, идентифицировали российские самолеты в международном воздушном пространстве вблизи территории альянса.
Изображение: нейросеть qwen.aiПо данным Министерства обороны Испании, сопровождаемыми самолетами были истребители Су-30СМ2 ВМФ России, предположительно взлетевшие с российской базы в Черняховске, в Калининградской области. Испанские пилоты сопровождали российские истребители до их возвращения в своё воздушное пространство. После завершения сопровождения испанские истребители без происшествий вернулись на свою базу.
Скриншот: Estado Mayor Defensa / x.com/EMADmdeEF-18M — это вариант американского истребителя F/A-18, используемый ВВС Испании. Во время миссии по перехвату одноместные самолеты были оснащены ракетами малой дальности IRIS-T и ракетами средней дальности AIM-120 AMRAAM. Российские самолеты были вооружены ракетами класса «воздух-воздух» и кассетными боеприпасами.

Миссия является частью операции НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря, которая контролирует воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой. Цель таких операций — визуальное и электронное обнаружение и отслеживание иностранных самолетов.

Это делается для того, чтобы гарантировать, что они не представляют опасности для воздушного пространства НАТО. До сих пор не было атак на пилотируемые боевые самолеты; эти операции в основном служат для наблюдения, сдерживания и контроля воздушного пространства. В 2025 году в воздушном пространстве НАТО было проведено более 500 таких миссий по перехвату.

#россия #нато #истребители #су-30
Источник: x.com
Сейчас обсуждают

dimkahon
16:43
Ога идеальный комп из б\у гавна и палок... проезд, жилье, одежду, хавчик тоже из этой суммы оплачивал? Или мамочка сыночке-корзиночке помогала? Не свисти мне тут, что значит на хотелки зарабатывать, с...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:41
Исповедь давно закончена. Я вас понял, не нужно продолжать (:
Апгрейд офисной связки до околоигровой
IRanPast
16:40
Колготки стрелочница заштопай. Свободна баба, а от мозгов так на всю жизнь
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:38
Самокритично, однако. Бывает...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Евгений Величко
16:38
У КПРФ часто более-менее нормальное видение ситуации в стране. Но к сожалению они не у власти и там в ближайшее время не будут
РИА Новости: Депутаты от КПРФ предложили запретить блокировку соцсетей и мессенджеров
IRanPast
16:34
Ты очередной Напалеон из дурки, который очень баХатый, с очень боХатой сборкой. Тьфу! Не сайт а пристанище умалишённых и балаболов
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Tzeentch
16:29
Хуже Боинга самолёты не делает никто, реально страшно на них летать, все пердят и трясутся при взлёте и посадке, кажется что сейчас развалятся. При покупке билетов всегда смотрю чтоб был какой угодно ...
Boeing сообщил о новой проблеме с двигателем GE9X у разрабатываемого пассажирского самолёта 777-9
lighteon
16:27
Хех. Сударь. Отпускаю вам ваши грехи, аминь
Апгрейд офисной связки до околоигровой
IRanPast
16:26
Выйди на улицу и там покидайся словами, воин интернетный, а то охренел уже совсем. Ты себя бессмертным только не посчитай, а то прихлопнут на улице
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:24
А кто вы такой, чтобы мне рот закрывать? Часом не из палаты пишите в ПНД?)
Апгрейд офисной связки до околоигровой
