Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Цена серебра впервые в истории превысила $100 за унцию на фоне ослабления доллара
Цена на серебро впервые превысила отметку 100 долларов, продолжив стремительный рост, начавшийся в декабре 2025 года. Утром 24 января за унцию на биржах дают 103 доллара.

Ослабление доллара привело к новым рекордным ценам на драгоценные металлы. Финансовые рынки, похоже, сейчас обращают внимание на эти активы. Самым востребованным товаром последних трех месяцев стало серебро, которое утром в субботу, 24 января, достигло рекордного максимума в 103,26 доллара за тройскую унцию. Ранее, в пятницу, цена на серебро впервые превысила отметку 100 долларов.Это исторический момент для серебра, которое никогда прежде не стоило трехзначных сумм в долларах. Еще в октябре унция серебра стоила менее 50 долларов, оставаясь ниже памятных пиков января 1980 года и апреля 2011 года. Однако для удвоения цен на серебро потребовалось менее трех месяцев.
Большие перемены происходят и на рынке золота, которое в последние дни практически постоянно растет, прибавляя до 100 долларов за унцию ежедневно. Пятничный рост на 1,4% был менее впечатляющим (всего +70 долларов за унцию), но все же приблизил цену к отметке в 5000 долларов за тройскую унцию.

Цены на золото и серебро росли настолько быстро в последние дни, недели и месяцы, что аналитики с трудом успевают за своими прогнозами. Аналитики Goldman Sachs недавно повысили свой прогноз цены на золото на конец года с 4900 долларов за унцию до 5400 долларов за унцию. 

Может быть интересно

«Мы предполагаем, что покупатели из частного сектора, стремящиеся застраховать свои портфели от глобальных политических рисков, подпитывают рост и не будут ликвидировать свои золотые позиции в 2026 году», — написали аналитики Goldman Sachs.

В настоящее время это самый высокий прогноз среди крупнейших инвестиционных банков мира. Ранее только эксперты Citi Research прогнозировали цену в 5000 долларов за унцию к концу года. Другие прогнозы варьируются от 3825 долларов (UBS) до 4900 долларов (Commerzbank).

#финансы #золото #серебро
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
3
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
5
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
1
В ОАЭ наладят производство БПЛА MQ-9B и Gambit
+
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
5
М.Видео: В 2025 году россияне отдавали предпочтение ноутбукам не дороже 55 000 рублей
+
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
Китайская компания TCL займётся производством телевизоров под брендами Sony и Bravia
+
Military Watch: Беспилотники Беларуси «Беркут-БМ» могли быть изготовлены с помощью технологий России
+
GizmoChina: Китай негласно запретил ввоз графических процессоров NVIDIA H200 для ИИ
+
Сирия может попросить российских военных покинуть один из аэродромов в стране
1
Аналитик Citi Атиф Малик прогнозирует 8 миллионов продаж складного iPhone Fold в 2026 году
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
1
AMD объявила о доступности Ryzen 7 9850X3D с 29 января по рекомендованной цене 499 долларов США
1
ВМС Франции захватили следовавший в Россию нефтяной танкер
+
Эстония планирует выделить €1 млрд на закупку ПВО для защиты от баллистических ракет
1
WSJ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии
2
CNews: На создание российской микроэлектронной корпорации полного цикла направят триллион рублей
3
Military Watch Magazine: Российские Ту-22М3 и Су-35 патрулируют границы в акватории Балтийского моря
+
Ubisoft будет разделена на пять специализированных студий — компания отменила шесть игровых проектов
+

Популярные статьи

Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
24
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
16
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
18
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
11:42
самое забавное что до кризиса с памятью на авито особо ее и не продавли, а сейчас объявления о продажи памяти чуть ли не через одно идет ... барыги проснулись?
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Comandante
11:30
>>160 гигабайт. Столько весят две, три современные игры. А тут какие-то копейки. Мальчик УО, купи себе ёмкий hdd. И никто весь инет не качает, кроме тебя. Лечись.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Китя.
11:30
Это в твоих фантазиях.
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Nikza
11:20
Чимба, ты бы поделился бы с людьми, нахрена ты репозитории выкачиваешь? Я тоже так хочу, вот только незнаю зачем.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Nikza
11:05
- Странный кролик. - Это ты ещё не всё видела. - А он вообще нормальный? - Неа, ваще ниразу. (ц)
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Comandante
11:05
Просто не обращайте внимание. Это местный УО.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Сергей Анатолич
10:33
А чем это будет отличаться от блокады Ленинграда фашистами? Ведь Куба остров и получает всё необходимое для жизни исключительно по морю. Странное решение для "миротворца", при том, что Куба США вроде ...
Politico: США рассматривают возможность морской блокады Кубы
ChatoBOT
10:29
Аналологично и нелепо звучало бы и выражение "США хотят запретить России и Китаю полёты в космос..." Наш ресурсный зашкварк окончательно превратился в ретранслятор заморского СМИ'дорского бреда.
NYT: США хотят запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии
Роман Ефимочкин
10:28
Так и есть.
der8auer: Геймерам можно забыть о видеокартах с рекомендованной розничной ценой
Роман Ефимочкин
10:27
Ну это как с выпуском 3060 на 12гб было можно ,а на меньшие объемы видеопамяти у куртки не было чипов!!! Примерно тоже самое.
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter