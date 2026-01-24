Цена на серебро впервые превысила отметку 100 долларов, продолжив стремительный рост, начавшийся в декабре 2025 года. Утром 24 января за унцию на биржах дают 103 доллара.

Ослабление доллара привело к новым рекордным ценам на драгоценные металлы. Финансовые рынки, похоже, сейчас обращают внимание на эти активы. Самым востребованным товаром последних трех месяцев стало серебро, которое утром в субботу, 24 января, достигло рекордного максимума в 103,26 доллара за тройскую унцию. Ранее, в пятницу, цена на серебро впервые превысила отметку 100 долларов. Это исторический момент для серебра, которое никогда прежде не стоило трехзначных сумм в долларах. Еще в октябре унция серебра стоила менее 50 долларов, оставаясь ниже памятных пиков января 1980 года и апреля 2011 года. Однако для удвоения цен на серебро потребовалось менее трех месяцев.

Большие перемены происходят и на рынке золота, которое в последние дни практически постоянно растет, прибавляя до 100 долларов за унцию ежедневно. Пятничный рост на 1,4% был менее впечатляющим (всего +70 долларов за унцию), но все же приблизил цену к отметке в 5000 долларов за тройскую унцию.

Цены на золото и серебро росли настолько быстро в последние дни, недели и месяцы, что аналитики с трудом успевают за своими прогнозами. Аналитики Goldman Sachs недавно повысили свой прогноз цены на золото на конец года с 4900 долларов за унцию до 5400 долларов за унцию.

Может быть интересно «Мы предполагаем, что покупатели из частного сектора, стремящиеся застраховать свои портфели от глобальных политических рисков, подпитывают рост и не будут ликвидировать свои золотые позиции в 2026 году», — написали аналитики Goldman Sachs.

В настоящее время это самый высокий прогноз среди крупнейших инвестиционных банков мира. Ранее только эксперты Citi Research прогнозировали цену в 5000 долларов за унцию к концу года. Другие прогнозы варьируются от 3825 долларов (UBS) до 4900 долларов (Commerzbank).