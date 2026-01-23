Примечательно, что Канада и так не приняла напрямую приглашение Трампа в его «Совет мира» — теперь президент США отзывает его.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) отозвал приглашение премьер-министра Канады Марка Карни (Mark Joseph Carney) в «Совет мира». Глава Белого дома объявил об этом в коротком сообщении на своей онлайн-платформе Truth Social, не указав причину. В четверг, 22 января, на Всемирном экономическом форуме он подписал учредительный документ Совета, который критики расценивают как атаку на Организацию Объединенных Наций.



Первоначально Совет был создан США – по крайней мере, официально – для реализации мирного плана по Газе. Однако сейчас говорят о том, что этот орган может заниматься многими другими конфликтами и устанавливать порядок в соответствии с пожеланиями президента США. Как председатель совета, Трамп сам решает, кто может стать его членом. Десятки стран получили приглашения присоединиться – но первоначально лишь немногие приняли их.

Канада входит в число стран, которые первоначально не сообщили о вступлении в этот Совет. Карни заявил, что возглавляемая США глобальная система государственного управления в настоящее время переживает раскол, характеризующийся конкуренцией между великими державами и их амбициями. Он не упомянул Трампа, но наблюдатели предположили, что он имел в виду в первую очередь его. Президент США ранее заявлял о намерении включить Канаду в состав Соединенных Штатов.

В ответ Трамп сообщил, что США всегда были очень щедры к Канаде.

«Канада существует благодаря Соединенным Штатам, помните об этом, Марк, в следующий раз, когда будете говорить», – подчеркнул Трамп.

Карни ответил, что Канада и США создали замечательное партнерство в сферах бизнеса, безопасности и культурного обмена.