Эксперт Хелен Маккоу (Helen McCaw) предупреждает Банк Англии о том, что наблюдения за предположительно неопознанными летающими объектами также могут спровоцировать ажиотаж вокруг цифровых валют, таких как биткоин.

В Великобритании бывшая сотрудница Банка Англии Хелен Маккоу (Helen McCaw) предупреждает управляющего этого учреждения, что наблюдения за некоторыми неопознанными летающими объектами могут дестабилизировать финансовые рынки, сообщает The Times.

Автор письма много лет работала аналитиком в Банке Англии, специализируясь на событиях, способных нарушить работу финансовых рынков. Она считает, что даже наблюдение предположительно внеземных летающих объектов может привести к обвалу фондовых рынков по всему миру.

Действительно, наблюдения НЛО в последнее время неоднократно вызывали общественные дебаты. Бдительные граждане делятся своими наблюдениями не только в социальных сетях, но и через официальные каналы, особенно в США. По этому вопросу даже проводились слушания в Конгрессе США.

В прошлом году вышел документальный фильм «Эпоха раскрытия информации», в котором высокопоставленные чиновники правительства США утверждают, что информация о предполагаемых наблюдениях НЛО намеренно скрывалась от общественности. Однако официального подтверждения реальных наблюдений инопланетян нет.

Хелен Маккоу пишет:

«Если будет официальное заявление и нам будут представлены очень четкие доказательства, которые никто не сможет оспорить, то, по моим оценкам, мы столкнемся с полной финансовой нестабильностью в течение нескольких часов».

По ее оценке, «возможен ажиотаж вокруг цифровых валют, таких как биткоин». Криптовалюты могут оказаться привлекательными, если люди поставят под сомнение легитимность правительства и потеряют веру в государственные активы. Другой сценарий, который она описывает, заключается в том, что люди будут покупать больше золота — если оно не обесценится из-за новых источников сырья из космоса.

Хелен Маккоу работала в Банке Англии до 2012 года, а затем несколько лет провела в декретном отпуске. Сейчас она заявляет, что является соучредителем неназванного финтех-стартапа. Примечательно, что более года она публиковала в своём профиле LinkedIn почти исключительно посты, связанные с обсуждением НЛО.