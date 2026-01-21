Когда все реакторы будут введены в эксплуатацию, японская электростанция будет вырабатывать 8212 МВт. Проблемы безопасности до сих пор препятствовали полной эксплуатации.

Крупнейшая в мире атомная электростанция «Касивадзаки-Карива» была запущена с 1980-х годов, но долгое время не эксплуатировалась. Подключение АЭС к сети было запланировано на 20 января после успешных испытаний в 2024 году. Однако 17 января неожиданно отказала критически важная система сигнализации. В результате оператор, компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), была вынуждена отложить официальный перезапуск своего реактора № 6 до конца февраля.



Источник: IAEA Imagebank

По сообщению японской новостной телекомпании NHK, сигнал тревоги должен был сработать при извлечении управляющих стержней из реактора. Без работающей системы сигнализации будущие неисправности могут остаться незамеченными. Точные причины отсутствия тревоги все еще расследуются. Запуск теперь запланирован на 26 февраля.

Эта АЭС общей мощностью 8212 МВт, которая последовательно расширялась с 1980-х годов и теперь имеет в общей сложности семь реакторов, является самой мощной атомной электростанцией в мире, по крайней мере, если бы все реакторы были подключены к сети. Она расположена на площадке площадью 4,2 км² в префектуре Ниигата на Японском море и эксплуатируется той же компанией, которая когда-то управляла атомной электростанцией Фукусима-1.

Не все приветствуют предстоящее возобновление работы гигантской электростанции. По данным The Guardian, многие из 420 000 жителей, проживающих в радиусе 30 км от электростанции, обеспокоены. Проводятся даже протесты и инициативы, направленные на предотвращение её повторного открытия. Опрос, проведенный местными властями в прошлом году, показал, что более 60 процентов жителей опасаются, что электростанция недостаточно безопасна для перезапуска.

Цунами и землетрясения угрожают объекту, расположенному в регионе с высокой сейсмической активностью. В 2007 году электростанция «Касивадзаки-Карива» пострадала от землетрясения магнитудой 6,6, что вынудило операторов остановить работу всей станции. После этого оператор модернизировал объект, и часть его была вновь введена в эксплуатацию. Согласно планам оператора, еще один реактор планируется подключить к сети в 2030 году. Остается неясным, будет ли когда-либо вся электростанция подключена к сети.