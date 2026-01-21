Сайт Конференция
kosmos_news
Перезапуск крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» задерживается из-за неполадок
Когда все реакторы будут введены в эксплуатацию, японская электростанция будет вырабатывать 8212 МВт. Проблемы безопасности до сих пор препятствовали полной эксплуатации.

Крупнейшая в мире атомная электростанция «Касивадзаки-Карива» была запущена с 1980-х годов, но долгое время не эксплуатировалась. Подключение АЭС к сети было запланировано на 20 января после успешных испытаний в 2024 году. Однако 17 января неожиданно отказала критически важная система сигнализации. В результате оператор, компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), была вынуждена отложить официальный перезапуск своего реактора № 6 до конца февраля.

Источник: IAEA Imagebank
По сообщению японской новостной телекомпании NHK, сигнал тревоги должен был сработать при извлечении управляющих стержней из реактора. Без работающей системы сигнализации будущие неисправности могут остаться незамеченными. Точные причины отсутствия тревоги все еще расследуются. Запуск теперь запланирован на 26 февраля.

Эта АЭС общей мощностью 8212 МВт, которая последовательно расширялась с 1980-х годов и теперь имеет в общей сложности семь реакторов, является самой мощной атомной электростанцией в мире, по крайней мере, если бы все реакторы были подключены к сети. Она расположена на площадке площадью 4,2 км² в префектуре Ниигата на Японском море и эксплуатируется той же компанией, которая когда-то управляла атомной электростанцией Фукусима-1.

Не все приветствуют предстоящее возобновление работы гигантской электростанции. По данным The Guardian, многие из 420 000 жителей, проживающих в радиусе 30 км от электростанции, обеспокоены. Проводятся даже протесты и инициативы, направленные на предотвращение её повторного открытия. Опрос, проведенный местными властями в прошлом году, показал, что более 60 процентов жителей опасаются, что электростанция недостаточно безопасна для перезапуска.

Цунами и землетрясения угрожают объекту, расположенному в регионе с высокой сейсмической активностью. В 2007 году электростанция «Касивадзаки-Карива» пострадала от землетрясения магнитудой 6,6, что вынудило операторов остановить работу всей станции. После этого оператор модернизировал объект, и часть его была вновь введена в эксплуатацию. Согласно планам оператора, еще один реактор планируется подключить к сети в 2030 году. Остается неясным, будет ли когда-либо вся электростанция подключена к сети.

#япония #энергетика #аэс #электростанция
Источник: theguardian.com
Сейчас обсуждают

Александр Марченко
11:23
Если за 6700 найти то лучше и не найти, а вот от 10к там вариантов куча среди чего выбрать. А вариант этой модели на 650 ватт уже вроде не имеет 12 пинового коннектора, там два по 8 и нет полупасива, ...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
Sylvanas Windrunner
11:21
Полагаю, одна ссылка на 4080 во втором абзаце текста
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
Зю
11:02
Спасибо, хорошая статья. Много всего почерпнул для себя: — современные дистрибутивы жрут ресурсов больше или столько же, сколько и Windows — у половины проблемы уже на стадии установки — Linux д...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
lighteon
11:01
Особенно сравнение 64 разрядных операционнок на запуск и установку на 2/4Гб ОЗУ просто шикарные. Учитывая, что издревле известно, что для не потери производительности нужно было в XP минимум 3Гб, а в ...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Дмитрий Патрушев
10:48
Качество у Sony теперь будет, как у TСL
Телевизоры Sony Bravia будут разработаны совместно с компанией TCL
Алексей Журавлев
10:43
Офигенный фильм вышел. Если первая часть была малость неровная по стилю, то вторая этой недоработки лишена. Очень ценю франшизу "28" с первого фильма, и очень рад, что она ожила через пару десятилетий...
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
Docent
10:38
Будут выпускать TCL по цене Sony?
Телевизоры Sony Bravia будут разработаны совместно с компанией TCL
nonses84
10:28
В смысле подорожать? Цена уже выросла в 2-3 раза на ссд псай 4.0
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
ExtenZ
10:21
o sole mio!
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Alex_Str
10:21
Лаг это временная задержка. И что там не так? Карта была донором, на нее поставили то что не жаль и продали.
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
