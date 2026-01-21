Крупнейшая в мире атомная электростанция «Касивадзаки-Карива» была запущена с 1980-х годов, но долгое время не эксплуатировалась. Подключение АЭС к сети было запланировано на 20 января после успешных испытаний в 2024 году. Однако 17 января неожиданно отказала критически важная система сигнализации. В результате оператор, компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), была вынуждена отложить официальный перезапуск своего реактора № 6 до конца февраля.
Эта АЭС общей мощностью 8212 МВт, которая последовательно расширялась с 1980-х годов и теперь имеет в общей сложности семь реакторов, является самой мощной атомной электростанцией в мире, по крайней мере, если бы все реакторы были подключены к сети. Она расположена на площадке площадью 4,2 км² в префектуре Ниигата на Японском море и эксплуатируется той же компанией, которая когда-то управляла атомной электростанцией Фукусима-1.
Не все приветствуют предстоящее возобновление работы гигантской электростанции. По данным The Guardian, многие из 420 000 жителей, проживающих в радиусе 30 км от электростанции, обеспокоены. Проводятся даже протесты и инициативы, направленные на предотвращение её повторного открытия. Опрос, проведенный местными властями в прошлом году, показал, что более 60 процентов жителей опасаются, что электростанция недостаточно безопасна для перезапуска.
Цунами и землетрясения угрожают объекту, расположенному в регионе с высокой сейсмической активностью. В 2007 году электростанция «Касивадзаки-Карива» пострадала от землетрясения магнитудой 6,6, что вынудило операторов остановить работу всей станции. После этого оператор модернизировал объект, и часть его была вновь введена в эксплуатацию. Согласно планам оператора, еще один реактор планируется подключить к сети в 2030 году. Остается неясным, будет ли когда-либо вся электростанция подключена к сети.