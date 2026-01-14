Kia расширяет линейку K4 моделью Sportswagon: в ней больше пространства, высокотехнологичный интерьер и классический бензиновый двигатель.

Kia расширяет модельный ряд своего недавно представленного в Европе компактного автомобиля K4, предлагая вариант универсала. K4 Sportswagon дополняет модельный ряд более длинным кузовом, предлагая больше пространства, универсальности и удобства в повседневной эксплуатации. При длине чуть менее 4,70 метра и колесной базе 2,72 метра Sportswagon находится между классами C и D. Объем багажника составляет до 604 литров, что на 166 литров больше, чем у базовой модели K4. Фото: Kia

Визуально Kia остается верна своей философии дизайна Opposites United, то есть «объединение противоположностей»: сохранены широкие горизонтальные линии, дневные ходовые огни, и такие детали, как визуально скрытые дверные ручки. Версия GT-Line также отличается глянцевыми черными рейлингами на крыше и накладками на колесные арки. В салоне есть панорамный дисплей, дополненный отдельным сенсорным экраном для управления климат-контролем. Информационно-развлекательная система «Connected Car Navigation Cockpit» с беспроводными обновлениями также сохранена.

Фото: KiaВ стандартную комплектацию входят голосовой помощник с искусственным интеллектом, управляемый командой «Hey Kia», «Digital Key 2.0» для доступа к смартфону или смарт-часам, индуктивная зарядка и аудиосистема Harman/Kardon. Передние сиденья имеют подогрев и вентиляцию, а обивка выполнена из искусственной кожи.

Что касается силовых агрегатов, Kia идет по классическому пути, как и в случае с базовой моделью – в отличие от электрической направленности остальной части модельного ряда. K4 Sportswagon, как и базовая модель, предлагается с несколькими бензиновыми двигателями, включая 1,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 115 л.с. Доступны механическая и автоматическая коробки передач.

Полноценный гибридный вариант ожидается не раньше конца 2026 года. K4 Sportswagon производится на заводе Kia в Мексике. Поставки первых экземпляров ожидаются в середине года.