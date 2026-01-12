Сайт Конференция
kosmos_news
Индия завершает переговоры о закупке 114 истребителей четвёртого поколения Dassault Rafale
Как сообщила индийская газета The Economic Times, правительство в Нью-Дели завершает переговоры с Францией о закупке до 114 многоцелевых самолетов Dassault Rafale.

В субботу, 10 января, индийская газета The Economic Times первой сообщила о том, что правительство в Нью-Дели завершает переговоры с Францией о закупке до 114 многоцелевых самолетов Dassault Rafale.

Один из 36 индийских истребителей Rafale F3-R
Согласно опубликованной информации, предметом единого заказа в рамках долгосрочной программы многоцелевых истребителей (MRFA) являются 90 самолетов Rafale в последней серийной версии, F4, и 24 истребителя в следующей, пока еще планируемой версии, F5. Самолёты полностью заменят парки МиГ-21 Bison (уже снятых с вооружения), МиГ-27, SEPECAT Jaguar и Mirage 2000. Они дополнят тяжелые Су-30МКИ, легкие Tejas LCA Mk.1A и будущие истребители следующего поколения AMCA.

На сегодняшний день Индия заказала две эскадрильи истребителей Rafale F3-R для своих ВВС, всего 36 экземпляров (за исключением одного, BS-001, сбитого Пакистаном в ночь с 6 на 7 мая 2025 года). 28 апреля 2025 года ВМС заказали 26 палубных истребителей Rafale M. Если соглашение о создании программы MRFA будет окончательно оформлено, количество самолетов Rafale B/C/M в составе индийских вооруженных сил достигнет 175 (в настоящее время в ВВС насчитывается 29 истребительных эскадрилий, но целевое количество составляет 42).

Стоит отметить, что значительная часть производства этих самолетов будет выделена Индии. 4 июня 2025 года французская компания Dassault Aviation подписала четыре соглашения о передаче производства с индийской компанией Tata Advanced Systems Limited (TASL) как для новых заказов от правительства Нью-Дели, так и для экспортных рынков. Начало производства запланировано на 2028 год.

В настоящее время реализуются проекты по строительству завода по сборке турбовентиляторных двигателей Snecma M88 в Хайдарабаде и Центра технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта для обслуживания флота истребителей Rafale. Все вышеперечисленные инициативы приведут к тому, что 60% стоимости будущих контрактов будет инвестировано внутри страны.

#авиация #индия #самолеты #истребитель #dassault rafale
Источник: economictimes.indiatimes.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter