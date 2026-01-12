Расследования против председателя ФРС Пауэлла усиливают опасения, что финансовое учреждение больше не может действовать независимо, поэтому инвесторы уходят из технологических компаний в золото.

По словам Джерома Пауэлла, основными принципами Федеральной резервной системы (ФРС) США являются ценовая стабильность и максимальная занятость населения. Важнейшим инструментом для достижения этих целей считается процентная политика. В последние месяцы Пауэлл действовал довольно осторожно в этой области – к большому неудовольствию президента США Дональда Трампа, который настойчиво требует более глубокого снижения ключевых процентных ставок.

Уже давно Трамп публично критикует председателя ФРС, но Пауэлл до сих пор выдерживал политическое давление. Теперь, по данным Fortune, потенциальный иск по обвинению в лжесвидетельстве Пауэлла, по-видимому, будет иметь более серьезные последствия.

9 января Пауэлл был вызван в Министерство юстиции США. Расследование возглавляет прокурор США Жанин Пирро, доверенное лицо Трампа. В июне Пауэлл, как утверждается, сделал ложное заявление относительно стоимости реконструкции зданий Федеральной резервной системы.

Между тем, Пауэлл убежден, что обвинения сфабрикованы, как он объяснил в видеообращении 11 января.

«ФРС устанавливает процентные ставки, основываясь на своем собственном суждении о том, что отвечает общественным интересам, а не следуя предпочтениям президента», — заявил Пауэлл.

Рынки крайне чувствительны к потенциальному политическому влиянию на решения ФРС. В конце концов, эксперты предупреждают, что это может привести к повышению процентных ставок в долгосрочной перспективе, что в первую очередь затронет спекулятивные инвестиции, такие как акции технологических компаний.

Еще в июне эксперты предупреждали о потенциальном обвале рынка. Эмпирические и научные данные о влиянии независимости центрального банка совершенно очевидны. Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан добавил: «Рынок накажет людей, если у нас не будет независимой ФРС».

Неудивительно, что текущие события вокруг ФРС вызывают беспокойство у инвесторов. Учитывая опасения по поводу независимости центрального банка США, многие, по-видимому, уходят в безопасное убежище – золото. Его цена выросла почти на два процента с момента выхода видео Пауэлла – до нового рекордного максимума. Серебро даже подорожало на четыре процента.

В свою очередь, фьючерсные контракты, которые указывают на краткосрочные показатели фондового рынка, значительно снизились. Технологически ориентированный Nasdaq показывает снижение на 0,8 процента. Фьючерсы на более широкий индекс S&P 500 снизились на 0,5 процента. Опасения по поводу ситуации в Иране и возможной эскалации также способствуют негативному настроению рынка. Существует опасение, что всё это может привести к росту цен на нефть.