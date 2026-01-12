Идея Андриуса Кубилюса создания европейской армии не нова, однако многие члены ЕС относятся к таким силам критически.

По словам комиссара по вопросам обороны Андриуса Кубилюса, странам ЕС следует рассмотреть вопрос о создании единой армии. В своем выступлении в Швеции в воскресенье, 11 января, он предложил создать «постоянные европейские силы численностью 100 000 солдат» для защиты континента в случае вывода американских войск. Вопрос в том, как заменить 100-тысячные американские силы, которые являются ключевой военной силой в Европе.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андриус КубилюсСША призывают своих европейских союзников все активнее брать на себя ответственность за собственную безопасность. Правительство США подняло вопрос о возможном выводе войск из Европы, чтобы сосредоточиться на Китае.

«В такие времена мы не должны уклоняться от самых насущных вопросов о нашей институциональной обороноспособности», — сказал Кубилюс.

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии вызвали сомнения в позиции Вашингтона по отношению к НАТО и его европейским союзникам. Трамп не исключает возможность силой захватить богатый ресурсами и имеющий важное геостратегическое значение арктический остров, принадлежащий Дании, если это потребуется.

Предложения о создании единой европейской армии циркулируют уже много лет, но правительства соответствующих стран относятся к ним скептически, поскольку не желают отказываться от контроля над своими вооруженными силами.