Спустя 24 года после введения евро (€) немецкие марки по-прежнему свободно обмениваются в Германии.

Спустя 23 года после введения евро жители Германии вернули Бундесбанку (Немецкий федеральный банк) 58 млн марок и получили взамен €27 млн. Старые банкноты и монеты можно обменивать в Германии неограниченное время. Бундесбанк опубликовал соответствующие статистические данные за 2025 год. Обменный курс был установлен с введением единой европейской валюты: 1,95583 немецкой марки стоят €1. Годом ранее в филиалы немецкого центрального банка было передано немного больше старой валюты – 53,2 миллиона марок. В 2023 году жители Германии обменяли на евро приблизительно 58 миллионов марок.

Банкноты и монеты, замененные евро в 2002 году, часто встречаются в наследственных делах или как случайные находки при покупке старых домов. Однако иногда их хранят годами из-за ностальгии, а затем владелец решает продать старую валюту.

Бундесбанк предполагает, что некоторые старые банкноты и монеты никогда не будут возвращены, отчасти потому, что они попали к коллекционерам, были вывезены за границу или просто утеряны. По оценкам, на сегодняшний день не возвращено марок на сумму более €6,2 млрд.

Германия — одна из семи стран еврозоны, где банкноты и монеты старой валюты можно обменивать на евро неограниченное время. Аналогичные правила действуют в Австрии, Ирландии, Эстонии, Латвии и Литве, а также в Болгарии, которая присоединилась к еврозоне в этом году. В Бельгии, Хорватии, Люксембурге, Словении и Словакии банкноты бывших национальных валют, но не монеты, также могут обмениваться неограниченно долго. В остальных девяти странах еврозоны центральные банки больше не обменивают национальные валюты на евро.