В случае нападения США на Иран Тегеран будет рассматривать Израиль и американские военные базы как «законные цели» и нанесет по ним ответные удары.

На фоне жестких мер иранских властей против массовых протестов президент США Дональд Трамп предупредил о возможном вмешательстве. Теперь Иран объявил об ответных мерах в случае нападения американских войск. Об этом сказал спикер парламента страны Мохаммад Багер Калибаф, передает Reuters.







«В случае военного нападения со стороны США, как оккупированная территория, так и центры американских военных, а также судоходство, станут нашими законными целями», — заявил Калибаф.

Под «оккупированной территорией» он имел в виду Израиль. Руководство в Тегеране не признает легитимность этой страны. По словам инсайдеров, Израиль, со своей стороны, пребывает в состоянии повышенной готовности.

Трамп неоднократно предостерегал иранское руководство от применения насилия против демонстрантов. В субботу, 10 января, он заявил, что Вашингтон «готов помочь». В пятницу глава Белого дома предупредил:

«Лучше не начинайте стрелять, потому что тогда мы начнем стрелять в ответ».

В субботу вечером, 10 января, множество людей вновь вышли на улицы Ирана, протестуя против руководства страны. На севере столицы, Тегерана, демонстранты стучали по кастрюлям и скандировали лозунги в поддержку семьи шаха, свергнутого в 1979 году.

По всей стране появились новые сообщения о правонарушениях, хотя отключение интернета затрудняет оценку масштабов беспорядков. Доступ к интернету в стране заблокирован более чем на 60 часов, сообщила в воскресенье утром организация NetBlocks.

С 28 декабря протесты против безудержной инфляции распространились по всему Ирану и быстро приобрели политический характер: люди выступают за прекращение правления исламских священнослужителей. Власти обвиняют США и Израиль в разжигании беспорядков. Иранская Революционная гвардия намекнула на подавление крупнейших за последние годы антиправительственных демонстраций. По государственному телевидению они предупредили, что поддержание безопасности — это «красная линия».