Цель сотрудничества компаний — создание бюджетной системы противодействия беспилотникам.

Британская компания Babcock и эстонская компания Frankenburg Technologies подписали соглашение о сотрудничестве (Меморандум о взаимопонимании). Компании будут проводить работы по созданию новой системы противодействия беспилотникам.

Фото: Babcock International GroupСогласно пресс-релизу британской компании, сотрудничество будет включать создание контейнерной пусковой платформы для новых недорогих ракет Frankenburg, которые будут использоваться для защиты от атак беспилотников (в основном с моря).

В заявлении Frankenburg на платформе X говорится, что «сотрудничество объединяет опыт Babcock в области военно-морских платформ и вооружений с доступными по цене, серийно выпускаемыми ракетами-перехватчиками Frankenburg». Отмечается, что благодаря проекту расширяются масштабируемые, развертываемые возможности противовоздушной обороны на суше и на море. Система призвана удовлетворить растущую потребность в защите вооруженных сил и критической инфраструктуры в странах НАТО.

В ноябре 2025 года Frankenburg заключила аналогичное соглашение с польской Polska Grupa Zbrojeniowa. В этом случае соглашение касалось сотрудничества в разработке так называемой «антидроновой стены» на восточном фланге НАТО и интеграции ракетных систем эстонской компании с платформами, разработанными PGZ.

Babcock, помимо прочего, значится стратегическим партнером в строительстве фрегатов «Мечник» (Miecznik) для ВМС Польши. Британская компания также является производителем шестиколесных бронемашин Jackal 3 для британской армии.