Министерство обороны США заключило с компанией General Electric Aerospace контракт на поставку 277 турбовальных двигателей T408-GE-400 для тяжелых транспортных вертолетов CH-53K King Stallion Корпуса морской пехоты.

В четверг, 8 января, Командование военно-морских авиационных систем ВМС США (NAVAIR) от имени Министерства обороны США подписало контракт с General Electric Aerospace на сумму 1,4 млрд долларов на производство и поставку 277 турбовальных двигателей T408-GE-400 для тяжелых транспортных вертолетов CH-53K King Stallion Корпуса морской пехоты США.

CH-53K. Фото: Lockheed MartinКонтракт охватывает поставки 9-й и 10-й серий, а также соответствующую поддержку программы. Работы будут выполняться в Линне, штат Массачусетс, и, как ожидается, будут завершены к сентябрю 2032 года.

Эти двигатели будут установлены на 92 вертолетах CH-53K, заказанных 26 сентября 2025 года у компании Sikorsky Aircraft Corporation (входящей в состав Lockheed Martin) за 10,334 миллиарда долларов. Поскольку вертолет оснащен тремя двигателями, один из них будет лишним (опцион к этому контракту предусматривает поставку еще семи вертолетов, для которых контракты на двигатели пока не заключены). Ранее, 24 апреля 2023 года, компания General Electric Aerospace получила контракт на поставку 169 двигателей в период с 2024 по 2027 год для вертолетов King Stallion (включая 40 для Израиля).

Турбовальные двигатели General Aviation T408-GE-40, обозначенные как GE38-1B, имеют мощность 7500 л.с. (5 600 кВт), что в конфигурации для вертолета CH-53K составляет в сумме 22 500 л.с. (16 800 кВт). Это обеспечивает вертолету полезную нагрузку 15,9 т (или 55 полностью экипированных военнослужащих) и максимальную взлетную массу 39,9 т, а также дальность полета до 110 морских миль.

Двигатель состоит из компрессора с пятью осевыми ступенями и одной центробежной ступенью, двухступенчатой турбины высокого давления с охлаждаемыми монокристаллическими лопатками и трехступенчатой силовой турбины. Длина двигателя составляет 1,46 м, диаметр — 0,69 м, а масса (без масла) — приблизительно 501 кг. Система управления полностью цифровая и включает систему мониторинга состояния и диагностики (новые двигатели CH-47F).