kosmos_news
Звёзды спектрального класса K могут быть наиболее стабильной средой во Вселенной для развития жизни
Новый анализ ближайшего космического окружения Земли предполагает, что наилучшие шансы для развития жизни могут быть вблизи так называемых карликовых звезд спектрального класса K.

На заседании Американского астрономического общества в Аризоне группа из Университета штата Джорджия представила результаты всестороннего исследования звёздного окружения Земли. Исследование сосредоточено на так называемых карликовых звездах спектрального класса K. Эти звёзды, которые несколько холоднее и менее яркие, чем Солнце, могут оказаться наиболее стабильной средой во Вселенной для развития жизни. Результаты основаны на подробном спектроскопическом исследовании более 2000 звёзд, расположенных в радиусе 130 световых лет от нашей Солнечной системы.
Аспирант Себастьян Карраско-Гахиола представил данные в Фениксе. В то время как исследования долгое время концентрировались на похожих на Солнце G-карликах, новая работа показывает, что K-карлики не только более распространены, но и обладают решающими преимуществами для долгосрочной эволюции биологических систем.

K-карлики — это, по сути, меньшие родственники нашего Солнца. Они имеют меньшую массу, что приводит к значительно более эффективному сжиганию запасов водорода. В то время как звезды, подобные нашему Солнцу, живут около десяти миллиардов лет, карликовые звезды типа K могут жить от 15 до 50 миллиардов лет. Для развития сложной жизни, на которое на Земле ушло почти четыре миллиарда лет, эти звезды, таким образом, предоставляют меньший период времени.

Еще один аспект — их многочисленность. В непосредственной близости от нашей галактики карликовых звезд типа K примерно вдвое больше, чем звезд, подобных Солнцу. Себастьян Карраско-Гахиола подчеркивает, что эти звезды обеспечивают долгосрочную и стабильную среду для своих планетных компаньонов. В отличие от еще более распространенных красных карликовых звезд типа M, которые часто склонны к мощным вспышкам излучения и, следовательно, могут разрушать потенциальные атмосферы, карликовые звезды класса K считаются сравнительно спокойными.

Для сбора данных астрономы использовали комбинацию из двух телескопов, чтобы охватить все небо. Приборы обеспечили точные измерения излучаемого света. Анализируя эти спектры, исследователи смогли сделать выводы о температуре, возрасте, скорости вращения и химическом составе звезд. Исследование магнитной активности особенно актуально, поскольку оно напрямую влияет на обитаемость потенциальных планет на орбите.

Исследование не предоставляет прямых доказательств существования экзопланет или даже биосигнатур. Более того, 130 световых лет, или 40 парсеков, — это непреодолимое расстояние по сегодняшним меркам. Даже с самыми быстрыми двигательными установками, доступными в настоящее время, зондам потребуются тысячелетия, чтобы достичь их.

#космос #астрономия #вселенная
Источник: phys.org
+
