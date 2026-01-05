Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Профессор Гарварда Ави Лёб заявил о необходимости направить усилия на поиск внеземных цивилизаций
Известный исследователь межзвездного объекта 3I/ATLAS Ави Леб напомнил, что через 7,6 миллиарда лет Солнце уничтожит Землю, поэтому пора задуматься о возможности в долгосрочной перспективе покинуть Землю

Астроном из Гарварда Ави Леб в своей новой публикации отметил важность изучения межзвездных объектов типа 3I/ATLAS. Ученый напомнил, что последние шесть месяцев его внимание было посвящено изучению версии о том, что объект 3I/ATLAS мог быть создан другой цивилизацией.Фото: PUCHAN/ISTOCKPHOTOПо его словам, поиск межзвездных объектов, таких как 3I/ATLAS, может проложить путь к переходу от прошлого к будущему. Любая коммуникационная среда с внеземными цивилизациями станет «местом, где будет приветствоваться присутствие сверхчеловеческих инопланетных технологий».

Ави Леб напомнил, что «все постройки на планете Земля в конечном итоге будут поглощены и уничтожены оболочкой Солнца через 7,6 миллиарда лет». Поэтому, приходит к выводу ученый, «если люди хотят, чтобы их помнили в долгосрочной перспективе, человечеству лучше покинуть Землю до неизбежного конца света».

По мнению Леба, идея о том, что межзвёздное пространство является полем для естественного отбора, придаёт новый смысл выражению «выживание сильнейших». Чтобы найти самых приспособленных представителей нашего класса разумных цивилизаций, необходимо инвестировать миллиарды долларов в их поиски. В случае успеха, выгоды будут огромными.

В настоящее время основное направление астрономического сообщества сосредоточено на поиске химических следов микробов в атмосферах экзопланет. Леб считает, что лучше направлять усилия на поиски более развитой внеземной цивилизации. Обнаружение продуктов таких цивилизаций послужит вдохновением для людей на дальнейшие достижения.

#земля #солнце #3i/atlas #межзвездный объект #цивилизация
Источник: avi-loeb.medium.com
2
Показать комментарии (2)
Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
17:18
Восполение гонореи? Посылают всяких ущербных. Толерантность! Изолировать его нахрен за иллюминатором!🤣
NASA впервые в истории досрочно вернёт экипаж МКС на Землю из-за проблем со здоровьем у астронавта
Def
17:15
От таких вопросов у отсоросённых навальнят может случиться передоз этодругином.
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Сергей Анатолич
17:11
А цены за этот самый отключаемый интернет всё растут.😔 К стати, я что то в энтом списке украины не вижу. У них, что до сих пор интернет есть? Почему?
Top10VPN: Россия стала чемпионом 2025 года по отключению интернета с большим отрывом
DeaDragon
17:11
При такой стоимости ОЗУ и АМ4 будет до 2030 востребован. Из статьи -ASUS ожидает, что сокет AM5 останется востребованным ещё несколько лет, возможно, до 2030 года, и позиционирует свои новые материнск...
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
DeaDragon
17:06
А во все указанные страны дроны с тротилом прилетают?
Top10VPN: Россия стала чемпионом 2025 года по отключению интернета с большим отрывом
Сергей Анатолич
17:03
Ну так пусть раздаст деньги нуждающимся, а сам наслаждается счастьем на ближайшей помойке. Лучше бы молчал вообще.
Миллиардер Майкл Блумберг не считает деньги самым важным критерием при выборе работы
Михаил Сидоров
16:56
ИИ это инструмент, которым нужно учиться пользоваться. Видишь, что он пишет не то, задавай уточняющие вопросы, указывай на ошибки и проси пересчитывать или исправлять. Я выводил мониторинг загрузки ш...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Mi Vy
16:35
Итак, наступил Новый 2026 год, i7-4790К, SSD nvme 512Gb 3500\3000, 2x8Gb DDR3 1600MHz, RTX 3060. Всё меня устраивает, да фпсы практически такие же, как у автора, где то чуть выше.
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
Данил Васин
16:24
сильно много на себя берет америка...
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Алексей Носков
16:22
Не держат. Нубас.
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
