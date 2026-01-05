Известный исследователь межзвездного объекта 3I/ATLAS Ави Леб напомнил, что через 7,6 миллиарда лет Солнце уничтожит Землю, поэтому пора задуматься о возможности в долгосрочной перспективе покинуть Землю

Астроном из Гарварда Ави Леб в своей новой публикации отметил важность изучения межзвездных объектов типа 3I/ATLAS. Ученый напомнил, что последние шесть месяцев его внимание было посвящено изучению версии о том, что объект 3I/ATLAS мог быть создан другой цивилизацией. Фото: PUCHAN/ISTOCKPHOTOПо его словам, поиск межзвездных объектов, таких как 3I/ATLAS, может проложить путь к переходу от прошлого к будущему. Любая коммуникационная среда с внеземными цивилизациями станет «местом, где будет приветствоваться присутствие сверхчеловеческих инопланетных технологий».

Ави Леб напомнил, что «все постройки на планете Земля в конечном итоге будут поглощены и уничтожены оболочкой Солнца через 7,6 миллиарда лет». Поэтому, приходит к выводу ученый, «если люди хотят, чтобы их помнили в долгосрочной перспективе, человечеству лучше покинуть Землю до неизбежного конца света».

По мнению Леба, идея о том, что межзвёздное пространство является полем для естественного отбора, придаёт новый смысл выражению «выживание сильнейших». Чтобы найти самых приспособленных представителей нашего класса разумных цивилизаций, необходимо инвестировать миллиарды долларов в их поиски. В случае успеха, выгоды будут огромными.

В настоящее время основное направление астрономического сообщества сосредоточено на поиске химических следов микробов в атмосферах экзопланет. Леб считает, что лучше направлять усилия на поиски более развитой внеземной цивилизации. Обнаружение продуктов таких цивилизаций послужит вдохновением для людей на дальнейшие достижения.