Шон Лейден выступает за единый игровой формат для всех консолей, а в качестве примера приводит единый формат видеокассет VHS.

Шон Лейден, бывший глава Sony Interactive Entertainment America, объяснил на YouTube-канале «Pause for Thought and Naomi Kyle», что рынок видеоигр на консолях достиг своих пределов и нуждается в фундаментальных изменениях для дальнейшего расширения.

Лейден подсчитал, что количество проданных консолей за любое конкретное поколение составляет около 250 миллионов. Это относится как к PlayStation 1, так и к Nintendo 64 и Sega Saturn.

«Я думаю, нам нужен мир, где будет единый игровой формат», — объяснил он.

1980-х и 1990-х годах видеокассеты VHS были незаменимы, доминируя в ассортименте видеопрокатов до начала нового тысячелетия. С появлением DVD эра VHS подошла к концу. Лейден упомянул так называемую войну видеоформатов конца 1970-х и начала 1980-х годов между несовместимыми технологиями видеокассет VHS и Betamax. Вопрос тогда заключался в том, какая система станет отраслевым стандартом для домашних видеомагнитофонов — и это был формат VHS.

«Betamax проиграл VHS только по одной причине: VHS лицензировал свой формат многим разным производителям», — объяснил Лейден.

Его вывод из этой истории: индустрия видеоигр должна создать своего рода единый стандарт для игровых форматов. Этот формат затем станет доступен всем заинтересованным разработчикам через лицензионные программы.

Чтобы идея Лейдена могла реализоваться, Sony, Microsoft и Nintendo должны будут договориться о едином игровом формате, который позволит играть во все видеоигры на всех консолях. Это означало бы конец эксклюзивности консолей.

По данным ign.com, ведущего онлайн-журнала о видеоиграх, Sony, Microsoft и Nintendo продолжают фокусироваться на разработке игровых консолей, которые поддерживают исключительно игры для этих устройств. Идея Лейдена на данный момент представляет собой не более чем утопию.