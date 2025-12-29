Плотность и химический состав Меркурия противоречат почти всему, что известно о формировании планет

Как показывает анализ BBC текущих исследовательских данных, наука сталкивается с фундаментальной проблемой — речь идет о внутренней структуре Меркурия.

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы — имеет размер чуть больше Австралии и, следовательно, совсем небольшой. Однако его плотность невероятно высока. В то время как ядро Земли занимает примерно половину радиуса нашей планеты, железное ядро Меркурия составляет 85 процентов от его общего объёма. Над этим ядром располагается лишь тонкий слой каменистой мантии и коры.

Фото: Dotted Yeti/ShutterstockОбычно планетологи объясняют такую необычную структуру гигантским столкновением в ранней Солнечной системе. Прото-Меркурий мог быть сбит другим объектом, выбросив большую часть своей каменистой мантии в космос. Осталось лишь голое железное ядро.

Однако у этой теории есть существенный недостаток, выявленный данными зонда NASA Messenger, который вращался вокруг планеты до 2015 года. Измерения показали высокие концентрации летучих элементов, таких как калий, хлор и радиоактивный торий, на поверхности. В постоянно затенённых полярных кратерах даже был обнаружен водяной лед.

В случае катастрофического столкновения, достаточно мощного, чтобы оторвать мантию Меркурия, эти крайне летучие материалы испарились бы из-за экстремальной температуры. Их дальнейшее присутствие не соответствует теории столкновения.

Миссия BepiColombo призвана пролить свет на эту загадку. Это совместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и японского космического агентства JAXA. После технических проблем с двигателями, задержавших его выход на орбиту, запуск зонда запланирован на ноябрь 2026 года.

В технологическом плане BepiColombo устанавливает новые стандарты. На борту находится рентгеновский спектрометр для визуализации Меркурия (MIXS). Этот прибор использует рентгеновскую флуоресценцию для картирования химического состава поверхности с беспрецедентной точностью. Когда рентгеновские лучи от Солнца попадают на поверхность, они возбуждают атомы, заставляя их светиться.

MIXS может улавливать и анализировать это свечение. Если прибор обнаружит следы бывшего магматического океана, это, по крайней мере, подтвердит часть теории столкновения. Если эти следы отсутствуют, учебники по планетарной физике, возможно, придётся переписать.