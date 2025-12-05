Генеральный директор IBM Арвинд Кришна не считает оправданными высокие инвестиции в центры обработки данных.

В 2011 году IBM представила своего рода предшественника современных ИИ-инструментов — Watson. Компьютерная программа победила двух человек в телевикторине Jeopardy! и выиграла главный приз в размере миллиона долларов. В нынешнем ажиотаже вокруг ИИ, вызванном запуском ChatGPT, IBM особо не проявляет себя. И, по словам генерального директора IBM Арвинда Кришны, для этого есть веские причины.

По словам Кришны, компании, занимающиеся разработкой ИИ, вряд ли окупят свои высокие инвестиции в центры обработки данных. В конце концов, ЦОД мощностью в один гигаватт уже стоит 80 миллиардов долларов. 20–30 гигаватт обойдутся как минимум в 1,5 триллиона долларов. По словам Кришны, всего через пять лет всё оборудование придётся утилизировать и установить новое.

Между тем, генеральный директор IBM не боится краха пузыря ИИ. Напротив, он убеждён, что инструменты ИИ «высвободят триллионы долларов потенциала производительности в компаниях».

Однако, по его мнению, искусственный сверхинтеллект (ИСИ, англ. artificial superintelligence, ASI) не может быть реализован с помощью существующих крупных языковых моделей. Создание необходимых 100 гигаватт мощности центров обработки данных потребует восемь триллионов долларов инвестиций.

По словам Кришны, это, в свою очередь, означало бы выплату процентов в размере 800 миллиардов долларов, которые компании сначала необходимо было бы заработать. Соответственно, он оценивает шансы на разработку ИСИ с сегодняшними технологическими предпосылками от нуля до одного процента.

IBM полностью сосредоточена на квантовых вычислениях. К концу этого десятилетия могут быть выпущены такие продукты, как квантовые компьютеры или квантовые процессоры, что обещает доход в сотни миллиардов, ожидает Кришна.





