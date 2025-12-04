Исключения будут сделаны для некоторых стран и в случае чрезвычайной ситуации. Еврокомиссия не ожидает, что решение приведет к резкому росту цен на газ.

Согласно соглашению, достигнутому 3 декабря между правительствами и Европейским парламентом, импорт российского газа на основе долгосрочных контрактов должен быть полностью прекращен не позднее 1 ноября 2027 года. Исключения предусмотрены для государств, которые не имеют выхода к морю. Эти страны смогут продолжать получать природный газ из России в течение двух месяцев после заключения краткосрочных контрактов. К ним относятся, в частности, Венгрия и Словакия.

Согласно 19-му пакету санкций ЕС, запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) должен вступить в силу уже в январе 2027 года. На диаграмме, предоставленной изданием Krone, показан объем импорта газа в ЕС из разных стран в 2021 и 2024 годах:

Импорт из России сокращается со 150 до 52 млрд куб. м. Норвегия увеличивает поставки с 80 до 91 млрд куб. м. США увеличивают свой экспорт с 19 до 45 миллиардов кубометров. Объёмы поставок из Алжира и других стран практически не меняются.

Соглашение призвано создать правовую определённость. Хотя санкции против Москвы должны продлеваться каждые шесть месяцев и требуют единогласного решения государств-членов, предлагаемые правовые изменения подразумевают постоянный характер.

Однако соглашение включает своего рода пункт безопасности на случай серьёзной угрозы безопасности поставок одного или нескольких государств-членов. Если государство-член объявит чрезвычайное положение, Комиссия ЕС может разрешить странам приостановить запрет на импорт газа и возобновить временные поставки газа из России. Брюссель заявляет, что на мировом рынке достаточно других поставщиков, поэтому потребителям не стоит слишком беспокоиться о росте цен на газ.

По официальным данным, в 2024 году страны ЕС импортировали из России 52 миллиарда кубометров газа, что составило примерно пятую часть всего импорта. Кроме того, было импортировано 13 миллионов тонн сырой нефти и более 2800 тонн урана в обогащенной форме или в виде ядерного топлива.