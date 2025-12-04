Система «Железный луч» (Iron Beam) призвана дополнить систему «Железный купол» (Iron Dome) и усилить защиту от атак беспилотников.

Система «Железный луч» (Iron Beam) была впервые представлена в 2014 году. Одиннадцать лет спустя лазерное оружие готово к вводу в эксплуатацию. Дэниел Голд, глава DDR&D, исследовательского подразделения Армии обороны Израиля, заявил на конференции: «Разработка завершена, испытания подтвердили возможности системы. Iron Beam будет передана армии 30 декабря 2025 года».

Iron Beam 450. Фото: Rafael

Как сообщает Times of Israel, ожидается, что с этой даты «Железный луч» получит статус начальной оперативной готовности. Это означает, что система готова к развертыванию и будет использоваться. В контексте военной техники это обычно означает, что не все системы из первого транша ещё поставлены. Количество лазерных установок, которые будут введены в эксплуатацию 30 декабря, не разглашается.

Как и система ПРО «Железный купол» (Iron Dome), система «Железный луч» предназначена для создания защитного щита над Израилем. Одного лазерного оружия для этой цели недостаточно. В эксплуатации находится от 10 до 15 батарей (точное количество не указывается по соображениям секретности), каждая из которых содержит от 3 до 4 пусковых установок с 20 ракетами на каждой.

Эти батареи предназначены для защиты густонаселенных районов и ключевых военных объектов от ракет, крылатых ракет и более крупных беспилотников. «Железный луч» не предназначен для замены системы ПРО, а скорее дополняет ее. «Железный луч» образует нижний слой защитного щита.

Цель: перехват низколетящих беспилотников и ракет, запущенных с близкого расстояния от систем ПВО, которые слишком малы, расположены слишком низко или слишком близко для обнаружения и сбивания системой «Железный купол». В принципе, система «Железный купол» также должна быть способна поражать все цели, если они находятся не слишком далеко. Это позволяет, например, использовать лазерное оружие во время атаки с интенсивным натиском и продолжать стрельбу, пока пусковые установки батареи «Железный купол» перезаряжаются.

Использование таких ракет или системы «Железный купол» для борьбы с дешёвыми дронами-камикадзе стоимостью менее 1000 долларов, миномётными снарядами, неуправляемыми ракетами финансово невыгодно. С другой стороны, один «выстрел» «Железным лучом» стоит всего несколько центов или несколько долларов, в зависимости от способа расчёта энергопотребления.