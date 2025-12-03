Космический телескоп TESS обнаружил на архивных снимках межзвездный объект 3I/ATLAS почти за 2 месяца до официального открытия, что может опровергнуть версию об его искусственном происхождении.

О комете 3I/ATLAS до сих пор ещё многое неизвестно. Сейчас она летит в строну Земли и, как ожидается, приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние (269 млн км) 19 декабря. Новые данные телескопа TESS свидетельствуют, что загадочный межзвездный объект был замечен еще за два месяца до официального открытия 2 июля. Изображение 3I/ATLAS от 28 ноябряЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщает, что 3I/ATLAS был обнаружен на недавно опубликованных архивных снимках (сделанных 7 мая — 2 июня) телескопа TESS. Напомним, официально объект был открыт в начале июля. Эти данные предоставил Центр космических исследований Годдарда. TESS передает данные с 2018 года. Как замечает ИКИ РАН, комета все эти два месяца (до июля) была в нашей Солнечной системе. А это значит, что теория сторонников версии об искусственном происхождении небесного тела (таких, как Ави Леб), может быть опровергнута. То есть, 3I/ATLAS — это не некий «инопланетный корабль», который неожиданно и внезапно вторгся в нашу Солнечную систему, а типичная комета, планомерно летящая по своей траектории.

Кроме того, сообщается, что данные телескопа TESS подтвердили присутствие у объекта комето-подобной активности уже на расстоянии около миллиарда км от Солнца. Сейчас 3I/ATLAS движется по прогнозируемой траектории (с незначительным расхождением).

Негравитационное ускорение присутствует, однако в очень слабой степени. Напомним, в ноябре изображения межзвёздного объекта 3I/ATLAS показали каплевидную форму его комы (туманное облако пыли и газа, окружающее твёрдое ядро кометы), вытянутой примерно на одну угловую минуту в сторону Солнца. В тот же период система слежения за объектом JPL Horizons зафиксировала негравитационное ускорение. Его величина составляет малую долю от гравитационного ускорения Солнца.

Впрочем, до сих пор есть несколько необъяснимых аномалий, в заключение пишут астрономы ИКИ РАН. К ним относятся нестандартные особенности химического состава кометы и необычайно высокое соотношение скорости образования у объекта метанола к цианиду водорода (у подобных комет ранее такие характеристики почти не наблюдались).