Бумажная конструкция может выдержать вес, в 10 000 раз превышающий ее собственный. Соответствующая техника может быть использована для создания складных, но очень устойчивых палаток для оказания помощи при стихийных бедствиях.

Нью-йоркский подросток Майлз Ву выиграл приз в размере 25 000 долларов за свой проект оригами. По сути модель оригами не является произведением искусства — соответствующая техника конструирования может быть использована при создании объектов в зонах ликвидации последствий стихийных бедствий.

Майлз Ву демонстрирует свою модель оригами. Фото: Society for Science

Ву изучал схему складывания оригами под названием «Миура-ори» (Miura-ori). Эта техника позволяет полностью разложить объект, непрерывно перемещая один его угол в определённом направлении. Она используется в космонавтике, например, для эффективного размещения и раскрытия солнечных панелей на спутниках. Эта технология была изобретена японским астрофизиком Корё Миурой и названа в его честь.

Конструкции чрезвычайно устойчивы в частично разложенном состоянии. Ву хочет применить эти свойства для разработки складных конструкций, которые можно использовать в чрезвычайных ситуациях. 14-летний подросток экспериментировал с разной толщиной бумаги, углами сгиба и размерами сложенной поверхности. В общей сложности он изготовил 54 варианта оригами. Затем он утяжелил конструкции, чтобы проверить их устойчивость. Фото: Society for ScienceМеньшие углы сгиба обеспечивали большую устойчивость, чем большие. Бумага для принтера показала лучшие результаты; более плотные виды бумаги имели худшее соотношение прочности и веса.

«Самый прочный из протестированных мной образцов мог выдерживать вес, превышающий его собственный в 10 000 раз», — говорит Ву. По его словам, «это эквивалентно нью-йоркскому такси, которое может перевозить более 4000 слонов». Благодаря этому открытию Ву занял первое место в конкурсе Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge. В этом конкурсе молодые изобретатели и исследователи получают в общей сложности 100 000 долларов за выдающиеся идеи в области науки и технологий.