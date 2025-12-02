Samsung выводит складные смартфоны на новый уровень, представив устройство с двумя шарнирами, благодаря чему оно может по сути трансформироваться в разложенном виде в планшет

В феврале 2019 года Samsung представила свой первый складной смартфон. С гибким экраном Galaxy Fold корейский производитель создал новый форм-фактор для мобильных телефонов. И вот настал следующий этап развития: Samsung официально представила Galaxy Z TriFold.

Фото: Samsung Galaxy Z TriFoldЭтот инновационный смартфон похож на обычное складное устройство, но имеет два шарнира и может быть сложен дважды. Новые изображения демонстрируют многофункциональный складной телефон Samsung. Фото: Samsung Galaxy Z TriFoldВ сложенном состоянии новый телефон Samsung имеет 6,5-дюймовый дисплей, сопоставимый с обычными смартфонами. Развернув устройство, можно получить 10-дюймовый дисплей, примерно размером с планшет.

В полностью разложенном состоянии толщина новинки в самой тонкой точке составляет всего 3,9 миллиметра. Samsung заявляет, что в некоторых местах толщина составляет от 4,0 до 4,2 миллиметра. В сложенном состоянии толщина смартфона составляет 12,9 миллиметра, что делает его довольно громоздким. Эти размеры не учитывают выступающую камеру.

Galaxy Z TriFold будет сочетать в себе два форм-фактора. Его можно использовать как обычный смартфон с 6,5-дюймовым внешним экраном или как планшет с 10-дюймовым внутренним экраном. Galaxy Z TriFold позволяет отображать три обычных приложения для смартфонов одновременно. Samsung заявляет, что использование до трёх приложений одновременно направлено, прежде всего, на повышение производительности. Поэтому он особенно хорошо подходит для использования в режиме DeX. Подключённый к монитору, TriFold можно использовать в качестве второго экрана и запускать до пяти приложений одновременно.

Глядя на технические характеристики, становится ясно, что Galaxy Z TriFold во многом похож на современные топовые устройства, но не может конкурировать с флагманскими моделями. Он не только значительно тяжелее, но и оснащён менее совершенной камерой. Также заметно, что 10-дюймовый внутренний дисплей имеет относительно низкое разрешение, по крайней мере, по сравнению с другими смартфонами. Плотность пикселей составляет 269 ppm, что примерно сопоставимо с плотностью пикселей современных iPad. Телефон изначально будет доступен только в Корее, Китае, Сингапуре, США и Тайване. Samsung еще не объявила цену новинки.