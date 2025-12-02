Эта «стиральная машина для людей», как ее называют разработчики, уже заинтересовала потенциальных покупателей, несмотря на высокую цену — более $330 000

Японская компания Science разработала специальную герметичную капсулу, в которой человек за 15 минут может помыться и высохнуть, не прикладывая никаких усилий. Устройство по сути действует как стиральная машина.

Недавно устройство было представлено на Всемирной выставке в Осаке. По сути, это капсула с сиденьем, в которой тело очищается микропузырьками и мелкодисперсным водяным туманом. Во время процесса мытья постоянно отслеживаются показатели жизнедеятельности пользователя. Музыка и изображения внутри капсулы способствуют расслаблению.

Прототип был настолько хорошо принят гостями выставки, что компания Science, разработавшая машину, планирует вскоре вывести устройство на рынок. Первоначально планируется выпуск 50 единиц. Однако эта «стиральная машина для людей» обойдётся недёшево: японские СМИ оценивают устройство примерно в 60 миллионов иен (более $330 000). Как минимум один покупатель уже найден: заказ разместил отель в Осаке, а также интерес проявил гостиничный комплекс на американском курорте.