Даже после окончания поддержки предыдущей версии ОС миллионы пользователей отказываются от обновления — переход на Windows 11 продолжает создавать серьёзные проблемы для частных лиц и компаний.

Microsoft давно объявила о прекращении поддержки Windows 10. В октябре миллионы компьютеров лишились доступа к обновлениям безопасности и функций. Изначально планировалось, что обновления будут доступны только за дополнительную плату. Однако организации по защите прав потребителей изменили план. Любой желающий (по крайней мере, в Европе) продолжить использование Windows 10 может сделать это ещё год совершенно бесплатно и без каких-либо проблем с безопасностью. Это изменение планов, вероятно, также частично объясняет цифры, опубликованные технологической компанией Dell в её квартальных отчётах. Как сообщает The Verge, главный операционный директор Джеффри Кларк заявил: «У нас около 500 миллионов человек, которые могли бы перейти на Windows 11, но пока не сделали этого». Как сообщается, эти цифры относятся не только к компьютерам Dell с Windows 10, но и ко всем устройствам по всему миру.

Проблема ещё более серьёзна для пользователей, которые вообще не могут обновиться. По словам Кларка, ещё 500 миллионов компьютеров по всему миру не соответствуют системным требованиям Windows 11 и, следовательно, не получат обновление. Некоторым из этих устройств всего четыре года. Таким образом, клиентам придётся покупать новое оборудование, хотя их компьютеры всё ещё работают отлично. Миллионы компьютеров с Windows 10 внезапно устареют.

Несмотря на то, что потенциальным клиентам требуется новый компьютер для перехода, Dell не ожидает резкого роста продаж ПК в 2026 году. Компания ожидает, что большинство пользователей просто останутся с текущими настройками, независимо от того, возникнут ли проблемы с безопасностью после окончания поддержки Windows 10. Для предприятий, в частности, обновление путем покупки нового оборудования сопряжено со значительными расходами.

Тем временем Microsoft делает всё возможное, чтобы сделать Windows 11 более привлекательной для пользователей. В первую очередь это достигается за счёт интеграции искусственного интеллекта. Функция Copilot в Windows 11 пока не оправдала ожиданий компании.