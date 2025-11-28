27 ноября с космодрома Байконур к МКС отправился «Союз МС-28». После запуска выяснилось, что от комплекса оторвался важный элемент — кабина обслуживания, в которой технические специалисты готовят ракету к старту.

В разговоре с RTVI член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов оценил степень повреждений стартового комплекса космодрома Байконур. Он назвал его «неработоспособным» из-за повреждения кабины обслуживания.

Напомним, 27 ноября стартовая площадка на арендованном Россией космодроме Байконур в Казахстане была повреждена во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» . Целью миссии был запуск космического корабля «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). В «Роскосмосе» заверили, что имеются все необходимые комплектующие для ремонта объекта. Российский космический корабль «Союз МС-28» с экипажем из трёх человек на борту стартовал с Байконура в четверг, 27 ноября, и успешно состыковался с МКС. Ожидается, что космонавты проведут на станции около восьми месяцев и вернутся на Землю в конце июля 2026 года.

Александр Хохлов отметил, что вся программа запусков ракет на 2026 год будет пересмотрена. При этом, он считает, что ремонт поврежденного участка стартового комплекса может занять до двух лет. Эксперт подтвердил, что после запуска кабина обслуживания была полностью оторвана — эта конструкция выдвигается под ракету, когда ее привозят и устанавливают в горизонтальное положение.

С помощью этой платформы осуществляет доступ инженеров к двигателям первой и второй ступеней ракеты. Это важнейший элемент стартового комплекса, и без него невозможно запускать ракеты, заключил Хохлов.

Другой эксперт RTVI, Анатолий Зак, не видит другой стартовой площадки для запуска грузовых и пилотируемых кораблей к МКС. Не исключено, что «Роскосмос» сможет договориться с США по поводу доставок грузов на МКС на американских кораблях.