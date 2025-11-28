Речь идет о A5, A6, Q5, A6 e-tron и Q6 e-tron. В частности, Audi по просьбам клиентов возвращает традиционные элементы управления.

Audi объявила о масштабных обновлениях аппаратного и программного обеспечения для нескольких своих модельных рядов в 2026 году. Обновления коснутся седана и купе Audi A5, внедорожника Audi Q5, среднеразмерного седана Audi A6, а также полностью электрических моделей Audi A6 e-tron и Audi Q6 e-tron.

Апгрейд направлен на повышение комфорта, безопасности и качества вождения как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так и для электрокаров.

Для спортивных версий моделей A5 и A6 S, а также A6 e-tron, Audi представит новый режим вождения «Dynamic Plus». Этот режим разработан для обеспечения улучшенной динамики движения с акцентом на задний привод. Для A6 также будут доступны новые матричные светодиодные фары с технологией micro-LED и цифровыми световыми сигнатурами.

Тем временем, в модельном ряду Audi A6 и Audi Q5 появится новый 3,0-литровый двигатель V6 TDI мощностью 220 кВт (299 л.с.) и крутящим моментом 580 Н·м. Это решение позволяет системе работать исключительно на электричестве при трогании с места, маневрировании или в городском трафике.

Несмотря на возросшую производительность, ожидается, что расход топлива останется сравнительно умеренным: Audi указывает комбинированный расход топлива от 5,3 до 6,1 л/100 км для A6 и от 5,8 до 6,8 л/100 км для Q5.

Системы помощи водителю также получили обновления: адаптивный круиз-контроль теперь не только сможет удерживать автомобиль в своей полосе, но и будет поддерживать инициированную водителем смену полосы на шоссе. Кроме того, система помощи при парковке Park Assist Pro была улучшена таким образом, что бортовой компьютер может автоматически повторять сохранённый манёвр.

Среди новых функций — цифровое распознавание дорожных знаков, предупреждения о смене полосы движения и символы удержания полосы движения, а также улучшенная система матричного светодиодного освещения с проекциями для въезда и выезда, а также для скользкой дороги.

В салоне Audi обновили рулевое колесо: в связи с высоким спросом клиентов некоторые ёмкостные элементы управления виртуальной приборной панели были заменены физическими кнопками.

Информационно-развлекательная система теперь использует обновлённый пользовательский интерфейс, уже представленный в Audi Q3. Кроме того, голосовой помощник Audi Assistant был улучшен с помощью технологий искусственного интеллекта.

Ещё одна особенность: теперь в качестве опции доступна установка видеорегистратора с разрешением 4K. Игры в приборной панели также являются новым расширенным вариантом для отдыха, особенно в электромобилях.

Модельный ряд, который сейчас проходит комплексное обновление, имеет разную историю: Audi A5, выпущенный в конце 2000-х годов как спортивное среднеразмерное купе, позже дополнился версиями Sportback и Cabriolet. Q5 появился на рынке в 2008 году и считается одним из первых премиальных внедорожников Audi.