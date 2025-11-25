Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В некоторых магазинах США убирают ценники на DDR из-за постоянного роста стоимости оперативки
Портал it-boltwise сообщает, что цены на оперативную память стремительно растут и на некоторые модели за последние месяцы увеличились в три раза.

Цены на оперативную память в последние месяцы выросли настолько стремительно, что даже появляются новости о глобальном кризисе в этом секторе. Цены растут так быстро, что продавцы в некоторых магазинах электроники больше не выставляют ценники на эту продукцию. Как только актуальная информация о цене появляется, она тут же снова увеличивается.Как сообщается, некоторые магазины в США (Central Computers, Micro Center) вместо ценника разместили объявление с рекомендацией покупателям узнать текущие цены на RAM у сотрудника магазина. График цен на оперативную память на PCPartPicker показывает резкий скачок стоимости на все варианты в последние месяцы. Цены на 64 ГБ или 32 ГБ DDR5 в некоторых случаях выросли в три раза.

Аналогичный рост цен можно наблюдать и на сайтах сравнения цен в Европе. Летом комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 64 ГБ стоил около 150 евро; сейчас он стоит около 450 евро. Это рост на 200%.

Также примечательно, что цены подвержены значительным колебаниям и различаются у разных продавцов. Например, комплект оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5 объёмом 64 ГБ на одном маркетплейсе стоит $500, в то время как другие продавцы могут просить за тот же комплект более $1500.

График роста стоимости оперативки на сайте PCPartPicker
Причина столь быстрого роста цен заключается в том, что производственные мощности не справляются с высоким спросом. Для приложений ИИ с чрезвычайно высокой вычислительной нагрузкой требуются огромные объемы вычислительной мощности, и, конечно же, оперативной памяти.

Сектор ИИ в настоящее время перегрет инвестициями. Поэтому регулярно появляются предупреждения о формировании пузыря. Компании, занимающиеся ИИ, скупают оперативную память для своих центров обработки данных. Эти компании готовы и могут платить значительно более высокую цену, чем частные клиенты.

#технологии #оперативная память #ddr
Источник: it-boltwise.de
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
+
Ка-52 показал в Дубае новую фигуру пилотажа – «Поворот на горке на 540 градусов»
+
3I/ATLAS сократил расстояние от Земли до 300 млн км и продолжает приближаться на 2 млн км в сутки
1
Россия занимает третье место по индексу морской мощи
1
Корпус морской пехоты США свозит военное оборудование на остров недалеко от Тайваня
+
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
1
В Челябинске возобновляют строительство метротрама - гибрида метро и трамвая
+
ВМС Великобритании сообщили о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
1
Строящийся в Находке завод минеральных удобрений за 227 млрд рублей вошел в топ-10 проектов России
+
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
5
Tom's Hardware назвали лучшие процессоры для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
7
Китай начинает производство собственной памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667
7
Battlefield 6 стал лидером по доходам и числу активных игроков в октябре 2025 года
+
В Италии магазин MediaMarkt случайно продал планшеты iPad за €15 и теперь просит вернуть устройства
+
Британцы массово подают заявки на переезд в Россию по визе «общих ценностей»
26
В Китае создали альтернативу мясу путём генной модификации грибов
+
Microsoft тестирует предварительную загрузку Проводника в Windows 11
+
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
Google тестирует вертикальные вкладки в браузере Chrome
+
Курдские силы безопасности открыли огонь по БПЛА недалеко от крупного месторождения газа в Ираке
+

Популярные статьи

Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
32
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
1
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
4
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
+

Сейчас обсуждают

Зэ Панишер
19:17
Рад что Хейтер плюсиков тебе наставил ? Ухахахахах да это такая же шляпа которая каждый день заходит в бой за любимку 6600. Это будет делать мужик за полтос лет ? Да ещё и писать фразами ыыыыыы клизми...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Зэ Панишер
19:13
Дрыща,рот будешь открывать когда дадут тебе право слова или обратятся к тебе ухахахахахах
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
19:11
А в какую сторону надо воевать? Какая у тебя сторона?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
[IRanPast]
19:08
А при чём тут эта троица?
Amazon представила спутниковый терминал Leo Ultra со скоростью 1 Гбит/с для конкуренции со Starlink
Asker 013
19:04
Во первых инфляция, во вторых ИИ ... Пока не полопаются пузырики ии, производственные мощности будут заняты ...не зря я советовал ранее почистить склады...
В некоторых магазинах США убирают ценники на DDR из-за постоянного роста стоимости оперативки
Зю
18:58
Эта помойка уже который раз отказывается открывать мне свою кредитку
Инсайдер Smart Pikachu сообщил о запланированном релизе iQOO 15 Mini в апреле 2026 года
Зэ Панишер
18:51
Долпоеп с 6600,не в ту сторону воюешь ухахахха Следующий ты будешь на доске почета.и никакие впны не спасут. Заодно посмотрим какой ты там вдвшник в части или прыщавое чмо 30 летнее пхахахахахах Любит...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
AdKiller
18:37
Пейсатель. Когда IQ не хватает на что-то толковое, то срём рекламой, аки из пулемета? На дошик хоть заработал?
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
32Влад32
18:22
Летом говорили об избытке. Теперь дефицит. Искусственный ажиотаж, чтобы пошли продажи?
Российские автодилеры столкнулись с рекордным дефицитом машин
Allexa
18:03
Какого члена на скрине шестая версия программы?
Выпущен Memtest86+ 8.00 с отслеживанием температуры DDR5 и тёмным режимом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter