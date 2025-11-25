Портал it-boltwise сообщает, что цены на оперативную память стремительно растут и на некоторые модели за последние месяцы увеличились в три раза.

Цены на оперативную память в последние месяцы выросли настолько стремительно, что даже появляются новости о глобальном кризисе в этом секторе. Цены растут так быстро, что продавцы в некоторых магазинах электроники больше не выставляют ценники на эту продукцию. Как только актуальная информация о цене появляется, она тут же снова увеличивается. Как сообщается, некоторые магазины в США (Central Computers, Micro Center) вместо ценника разместили объявление с рекомендацией покупателям узнать текущие цены на RAM у сотрудника магазина. График цен на оперативную память на PCPartPicker показывает резкий скачок стоимости на все варианты в последние месяцы. Цены на 64 ГБ или 32 ГБ DDR5 в некоторых случаях выросли в три раза.

Аналогичный рост цен можно наблюдать и на сайтах сравнения цен в Европе. Летом комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 64 ГБ стоил около 150 евро; сейчас он стоит около 450 евро. Это рост на 200%.

Также примечательно, что цены подвержены значительным колебаниям и различаются у разных продавцов. Например, комплект оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5 объёмом 64 ГБ на одном маркетплейсе стоит $500, в то время как другие продавцы могут просить за тот же комплект более $1500.

График роста стоимости оперативки на сайте PCPartPicker

Причина столь быстрого роста цен заключается в том, что производственные мощности не справляются с высоким спросом. Для приложений ИИ с чрезвычайно высокой вычислительной нагрузкой требуются огромные объемы вычислительной мощности, и, конечно же, оперативной памяти.

Сектор ИИ в настоящее время перегрет инвестициями. Поэтому регулярно появляются предупреждения о формировании пузыря. Компании, занимающиеся ИИ, скупают оперативную память для своих центров обработки данных. Эти компании готовы и могут платить значительно более высокую цену, чем частные клиенты.