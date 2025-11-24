Сайт Конференция
kosmos_news
Первый полет китайской ракеты-носителя Zhuque-3 с возвращаемой ступенью запланирован на 29 ноября
Китай планирует пойти по стопам SpaceX и Blue Origin, которые возвращают нижнюю ступень ракеты. А накануне успешно завершились статические испытания нижней ступени ракеты-носителя Zhuque-3.

Китайская компания Landspace готовится к первому запуску своей ракеты-носителя Zhuque-3. Миссия включает в себя посадку и возвращение нижней ступени. На данный момент эту задачу выполнили американские компании SpaceX и Blue Origin.

Источник: LandspaceМесяц назад Landspace объявила о завершении первой фазы подготовки к запуску ракеты-носителя Zhuque-3. На космодроме Цзюцюань на северо-западе Китая группа китайских инженеров заправила баки топливом, после чего состоялись статические испытания с запуском девяти двигателей TQ-12A. Затем ракетный сегмент был снят со стартовой площадки и доставлен в специальную зону, где ведутся дальнейшие приготовления.

Согласно информации, предоставленной SpaceNews, предстоящий полёт Zhuque-3 будет включать запуск прототипа грузового шаттла Haolong. Длина грузового корабля составляет 10 метров, а вес — 7 тонн. В 2023 году китайская компания успешно запустила ракету Zhuque-2, став первой системой на жидком метане и жидком кислороде, вышедшей на околоземную орбиту. Двигатели TQ-12 конкурировали с американскими аналогами, включая Raptor от SpaceX, BE-4 от Blue Origin, Aeon R от Relativity Space и Archimedes от Rocket Lab.

Zhuque-3 представляет собой двухступенчатую ракету высотой 66 метров и диаметром 4,5 метра. На нижней ступени размещены девять двигателей TQ-12A, а на верхней — один двигатель TQ-15A, предназначенный для работы в вакууме. Система может доставлять до 21 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту в одноразовом варианте и около 18 тонн с первой ступенью.

Возможность посадки и возврата нижней ступени представляется критически важной, поскольку значительно снижает стоимость будущих миссий. Landspace возьмётся за эту задачу в предстоящей миссии, которая, по данным СМИ, анализирующих азиатский космический сектор, состоится в конце месяца (вероятно, 29 ноября).

Landspace может войти в историю как третья компания в мире после американских SpaceX и Blue Origin и единственная азиатская компания, успешно осуществившая посадку и возврат нижней ступени ракеты.

#технологии #китай #космос #ракета #landspace #статические испытания #zhuque-3
Источник: space.com
